Что мы знаем о ДНК

Источник: LIVE SCINCE

Если коротко, то ДНК – это основа живых организмов. Если научно – это дезоксирибонуклеиновая кислота, тип нуклеиновой кислоты (их всего два), которая содержится в клетках нашего тела. ДНК вовлечена в чрезвычайно сложные процессы тела человека. По факту, она управляет каждой нашей клеткой!

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В человеческом теле более 200 типов клеток и все они имеют различную функцию. Именно ДНК указывает клеткам что делать.

То есть, ДНК – это своеобразная инструкция для работы каждой клетки, как компьютерная программа или код, указывающий компьютеру, какую команду Выполнить.

Как выглядит ДНК? ДНК имеет форму двойной спирали. Визуально нити ДНК напоминают лестницу, состоящую из повторяющихся единиц — нуклеотидов. Поручни спирали — специфические сахара и фосфатные молекулы.

Ступени бывают 4 типов (основы ДНК), каждый из которых имеет свою букву – название: A (аденин), T (тимин), C (цитозин) и G (гуанин).



ДНК подобно компьютерному коду дает команды организму / Фото Getty Images

Интересно! Полный наследственный набор ДНК называют геномом. Он содержит 3 миллиарда оснований, 20 тысяч генов и 23 пары хромосом! Половину ДНК мы наследуем от отца, а половину – от матери, из спермы и яйцеклетки соответственно.

ТОП мифов о ДНК

Миф № 1

Гены первого любовника передадутся вашим детям

Речь о телегонии! Сторонники псевдонауки убеждены, что каждый половой партнер оставляет след в теле женщины и передает генетический материал ее будущим детям, которые могут быть рожденным от другого мужчины.

Объяснение, почему это не так: сперма в организме женщины "живет" примерно 72 часа – время, за которое она способна оплодотворить яйцеклетку, если этого не происходит – она погибает и "выходит" из организма во время фолликулярной фазы менструального цикла, то есть в первые дни менструации.

Остальные яйцеклетки женщины находятся в яичнике, и сперматозоиды не имеют к ним никакого доступа. Следовательно, невозможно, чтобы генетическая информация первого полового партнера каким-то образом осталась в организме женщины.

Гены первого партнера не могут передаваться и через цитоплазматическую наследственность. Ведь на клеточном уровне в созревании яйцеклетки участвуют только гены матери, никакие внешние факторы в этом процессе участия не принимают.



Мужчина не может оставить свои ДНК в теле женщины / Фото Getty Images

Другим фактом, который взяли на вооружение сторонники телегонии, является наличие в мозге женщин мужского микрохимеризма – мужской ДНК. Обычно мужской микрохимеризм случается у женщин, рожавших сыновей. Во время беременности мать и плод обмениваются генетическим материалом и клетками, после чего у матери может наблюдаться сохранение чужеродных клеток и/или ДНК.

Впрочем, иногда женщины, которые не рожали сыновей, также имели такой "мужской след", но это обусловлено не телегонией, а другими факторами.

Лишь 21% женщин имели мужскую ДНК в организме, и ни в коем случае это не было связано с телегонией, а вызвано предыдущим искусственным абортом или выкидышем; наличием во время беременности девочкой близнеца мужского пола, который так и не развился; или переливанием крови.

МИФ № 2

Генетические тесты определят вашу родословную

Генетические исследования сейчас превратились в бизнес – есть базы данных, лаборатории, которые за деньги обещают установить вашу родословную, происхождение, национальность по образцу ДНК. Средняя цена 70-100 долларов за один аутосомный тест.

Не всегда стоит серьезно воспринимать результаты, особенно когда это лишь тест одной фирмы. Профессионалы все же отмечают, что тесты на происхождение не покажут вам точной картины.

Некоторые вообще считают их лишь развлечением. Часто тест может путать в интерпретации соседние и близкие регионы. Тест точно покажет вы европеец или азиат, но чем больше деталей, тем больший шанс ошибок. Дело в том, что разные компании имеют разную выборку населения, которую они тестировали как эталон для определенного региона.

Может быть, что ваши предки принадлежали к немногочисленной этногруппе или такой, которой нет в базе выборки населения, и она вам покажет ближайший другой регион или национальность, которая есть в базе.

Следует понимать, что исторически происходили миграции и переселения народов, и их ДНК может не совпадать с нацией, которая живет на определенной территории сейчас. Национальность – это больше общественно-политическая идентификация, чем генетическая.

МИФ № 3

Вакцина против коронавируса вмешивается в ДНК человека



Как работают вакцины против коронавируса / Фото Getty Images

Такие опасения у людей есть, ведь разработчики COVID-вакцин объявили, что препарат содержит фрагмент генетического материала вируса – РНК.

Технология передачи РНК, или мРНК (которая применена в вакцинах Pfizer/BioNTech и Moderna) побуждает организм вырабатывать белок, присутствующий на поверхности коронавируса.

Но, следует понимать, что вакцина "не изменяет последовательность ДНК человека". Она лишь выдает организму инструкции по созданию иммунитета. Таким образом иммунная система учится распознавать и вырабатывать антитела против этого белка.

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Вот как работают COVID-вакцины:

данные Аксемедин

Для разработки вакцины с кодовым названием Ad26. COV2.S ученые разработали модифицированный аденовирус и встроили в его ДНК гены , которые кодируют белки коронавируса. Такой подход не является новым для науки, по такой технологии создана вакцина против лихорадки Эбола, продолжаются исследования против других заболеваний (ВИЧ-инфекции, болезни, вызванной вирусом Зика).

, которые кодируют белки коронавируса. Такой подход не является новым для науки, по такой технологии создана вакцина против лихорадки Эбола, продолжаются исследования против других заболеваний (ВИЧ-инфекции, болезни, вызванной вирусом Зика). После введения препарата аденовирус прикрепляется к клетке и захватывается поверхностными белками , образуя пузырек, который поглощается внутрь клетки.

, образуя пузырек, который поглощается внутрь клетки. Вирус высвобождается из пузырька и проникает в ядро клетки, где содержится ДНК. Аденовирус является специально модифицированным, поэтому после попадания в ядро он сам себя не может копировать . А гены белка коронавируса считываются клеткой и копируются в молекулу, которая называется информационная РНК или мРНК.

. А гены белка коронавируса считываются клеткой и копируются в молекулу, которая называется информационная РНК или мРНК. Когда клетка умирает, спайковые белки и фрагменты распознаются иммунной системой. Эта клетка представляет на свои поверхности фрагменты белка-шипа.

Клетки иммунной системы могут встречаться с шипами на поверхности вакцинированных клеток или со свободными фрагментами спаечных белков, некоторые из них могут самостоятельно обезвреживать белковые шипы.

Миф № 4

Существует ген долголетия

Однозначно нет гена долголетия, гена старости, так же как и гена молодости. Продолжительность жизни человека объясняется многими факторами, в том числе и "качеством" генетического материала, унаследованного нами от предков, что определяет склонность к разного рода болезням.

В настоящее время наука не может обнаружить ген, который сделает человека здоровым, но может обнаружить гены, которые являются маркерами генетических заболеваний.

Наследственные заболевания вызваны нарушением одного гена, который ребенок может унаследовать от родителей, к слову, о некоторых из них родители тоже могут не знать.

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Старость с биологической позиции – это прежде всего истощение потенциала деления клеток, накопления повреждений ядерной и митохондриальной ДНК в клетках организма, увеличение частоты хромосомных нарушений, изменение экспрессии генов.

Старение также связывают с теломерами – это последовательности ДНК, которые повторяются и локализуются на концах хромосом. При каждом разделении клетки теломеры укорачиваются, что в конечном результате приводит к потере способности клетки к делению, физиологическому старению и гибели.

Сейчас искусственно "продлить молодость" организма невозможно: всевозможные таблетки молодости, пересадка столовых клеток, переливание крови здоровых людей – все это никак не влияет на продолжительность жизни.



Брокколи будет иметь более сильное "омолаживающее действие", чем стволовые клетки / Фото Unsplash

Миф № 5

ГМО продукты вызывают мутации в ДНК

Часто можно встретить утверждения о том, что генномодифицированная продукция способна вызвать проблемы со здоровьем. Однако это утверждение является ложным – ГМО продукты не вызывают бесплодия, онкозаболеваний или любых других болезней. Со времени появления ГМО на рынке, такие продукты не стали причиной ни одной смерти или даже простейшей болезни.

Генетические модификации следуют две основные цели: улучшить пищевые свойства продуктов и повысить урожайность. Например, хлеб с добавлением генетически модифицированных ферментов долго не черствеет.

Что означает "генномодифицированный" продукт? Это когда в один организм вводятся чужие гены или ген другого организма. Генномодифицированными продуктами преимущественно являются соя, кукуруза и рис.

После введения чужеродного гена к растению, он становится таким же, как и ее родные гены. Но любая растительная ДНК является чуждой для человека, поэтому это никак не влияет на целостность человеческого генома.

Генномодифицированные продукты – это ничто иное, как очередной этап развития биотехнологии. Интересно знать, что практически весь инсулин, который используют диабетики, содержит в себе генномодифицированные микроорганизмы.