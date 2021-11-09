Передозировка кофеином: что делать, если стало плохо от кофе

Почти у каждого пьющего кофе случалась ситуация, когда от него становится нехорошо. Ощущается учащенное сердцебиение, руки дрожат, а также чувствуется беспокойство. Рассказываем, как справиться с избытком кофеина в организме.

Неприятные ощущения от избытка кофеина проходят сами через 3-5 часов, и ускорить этот процесс сложно.

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Единственный способ – увеличить производство фермента CYP1A2, который расщепляет кофеин. Это можно сделать, съев брокколи, брюссельскую или цветную капусту.

Действие кофеина появляется через 15 минут после его употребления. Его концентрация достигает пика за час и остается на одном уровне несколько часов – у всех это время разное. Для полного выведения кофеина из организма может потребоваться до 10 часов.

Что делать, чтобы улучшить состояние

Что можно сделать, чтобы облегчить передозировку кофеином

Пейте больше воды. Кофеин обладает мочегонным эффектом, поэтому нужно поддержать баланс жидкости в организме.

Дышите глубже. Если после кофе возникает беспокойство, дыхание может стать частым и неглубоким, это усиливает неприятные ощущения. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, делайте медленные, глубокие и осознанные вдохи.

Перекусите. Еда может замедлить выброс кофеина в кровоток.

Если началась диарея, восстановите солевой баланс. Для этого пейте сок или бульон. Если диарея не прекращается, примите безрецептурные лекарства, например, лоперамид.

Разомнитесь. Если вы чувствуете избыток энергии, ненадолго отложите дела и пройдитесь или сделайте разминку. Прогулка также поможет успокоиться.

Чего лучше не делать

Симптомы передозировки кофеина могут напугать, особенно когда это случается впервые. Чтобы не навредить себе, надо успокоиться. Вот чего не стоит делать: