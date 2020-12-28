В Германии 8 работникам домов для пожилых людей ввели чрезвычайно высокую дозу вакцины против коронавируса. Она в 5 раз превышает обычную.

В городе Штральзунд района Мекленбург-Передняя Померания, что на севере Германии, в результате передозировки вакциной фармкомпаний Pfizer и BioNTech госпитализировали 4 человек, сообщает DW.

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7 женщин и 1 мужчина в возрастной категории 38 – 54 лет работают в доме для пожилых людей. Поскольку они входят в приоритетную группу риска для иммунизации против COVID-19, в рамках массовой вакцинации их прививали против болезни. Но каждому из них ошибочно ввели дозу в 5 раз выше нормы.

Этот частный случай обусловлен отдельными ошибками. Я надеюсь, что все пострадавшие не получат никаких серьезных побочных эффектов,

– заявил администратор района Мекленбург-Передняя Померания Штефан Керт.

У 4 из 8 вакцинированных высокой дозой препарата наблюдаются легкие симптомы гриппа. Ради безопасности их госпитализировали в больницы, но при этом отмечается, что ни у одного из привитых нет серьезных побочных эффектов.

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