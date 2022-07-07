Они подчеркивают, что количество случаев гипервитаминоза D постоянно растет. Это и очень опасно, потому что витамин D в больших количествах может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Случай передозировки витамином D

Случай касается мужчины среднего возраста, которого семейный врач направил в больницу с жалобами на периодическую рвоту, тошноту, боль в животе, судороги в ногах, шум в ушах (звон в ушах), сухость во рту, повышенную жажду, диарею и потерю веса. (12,7 кг). Эти симптомы продолжались в течение 3 месяцев и начались примерно через 1 месяц после того, как он начал прием витаминных добавок по совету врача-диетолога.

Он ежедневно пил высокие дозы более 20 безрецептурных добавок, содержащих: витамин D 50000 мг – суточная потребность составляет 600 мг; витамин К2 100 мг (суточная потребность 100 – 300 мкг); витамин С, витамин В9 (фолат) 1000 мг (суточная потребность 400 мкг); витамин B2 (рибофлавин), витамин B6, омега-3 2000 мг дважды в день (суточная потребность 200 – 500 мг), плюс несколько других витаминных, минеральных, питательных и пробиотических добавок.

Когда появились симптомы, он прекратил приём ежедневного коктейля, но симптомы не исчезли. Результаты анализов крови, назначенные его семейным врачом, показали, что у него очень высокий уровень кальция и немного повышенный уровень магния. А его уровень витамина D в 7 раз превышал норму.

Анализы также показали, что его почки почти не работают (острая почечная травма). Результаты различных рентгеновских снимков и сканирования на наличие рака не подтвердились. Мужчина пробыл в больнице 8 дней и нуждался в дорогом и сложном лечении. Через два месяца после выписки его уровень кальция нормализовался, но уровень витамина D все еще был аномально высоким.

Витамин D можно получить без витаминных добавок

Ученые отмечают, что этот случай очень показателен, потому что большинству людей не нуждаются в добавках витамина D. Его достаточное количество можно получить с пищей (например, грибы, жирная рыба, яйца) и под влиянием солнечного света.

Симптомы передозировки витамином D

Симптомы гипервитаминоза D многочисленны и разнообразны и в основном вызваны избытком кальция в крови. Они включают:

сонливость,

спутанность сознания,

апатию,

психоз,

депрессию,

кому,

анорексию,

боль в животе,

рвоту,

закреп,

пептическую язву,

панкреатит,

высокое кровяное давление,

аномальный сердечный ритм,

аномалии почек, включая почечную недостаточность.

Также сообщалось о других сопутствующих признаках, таких как кератопатия (воспалительное заболевание глаз), скованность суставов (артралгия) и потеря слуха или глухота, добавляют они. Поэтому следует подумать дважды перед началом употребления витаминных добавок.