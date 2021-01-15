Украина до декабря 2020 года не вела никаких переговоров с любыми фармацевтическими производителями по вакцине против COVID-19. В то же время переговоры по закупке вакцины американской разработки Serum Institute of India были сорваны в ручном режиме.

Согласно публичной информации, которую обнародовали ГП "Медицинские закупки" – предприятие уже вело переговоры с несколькими фармацевтическими производителями. Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

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"Однако на этапе подписания с ними договора, то есть когда государство должно закупить американскую вакцину индийского производства, которую сейчас закупает весь мир, в ручном режиме Степанов приказал остановить эту закупку", – сказала нардеп.

Она добавила, что в конце концов министр приказал закупить другую вакцину китайского производителя – гораздо более дорогую и менее эффективную той, которую должна была закупить Украина.

Переговоры с декабря

Если верить тому, что опубликовало государственное предприятие "Медицинские закупки Украины", которое занималось переговорами, то первый запрос к ним от Минздрава поступил 10 декабря, сказала Устинова.

То есть до декабря Украина ничего не делала для того, чтобы обеспечить население вакциной,

– сказала нардеп.

По ее словам, представители фармацевтических компаний отметили, что это уникальный случай, когда к ним не обращалось такое государство, как Украина. В то же время европейские страны закупают несколько видов вакцин для того, чтобы можно было вакцинировать большее количество населения, добавила Александра Устинова.

Хватит ли вакцины

Народный депутат уверена, что если такие страны, как США и Великобритания уже начали вакцинирование населения, то Украина точно могла бы себе позволить провакцинировать соответствующим препаратом население по крайней мере через полгода.

"Сейчас, если мы говорим о 1,9 миллиона доз, то нужно поделить их на 2, потому что каждому человеку нужно вколоть 2 дозы. У нас можно будет вакцинировать меньше миллиона населения, если поделить эту цифру на 2 – потому что эффективность вакцины 50% – этого не хватит даже чтобы вакцинировать медиков", – отметила Устинова.

Обратите внимание! По данным Офиса Президента, Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / инфографика 24 канала

Закупка через посредника

Согласно словам народного депутата, все страны мира закупают вакцину напрямую. Она отметила, что у Украины есть досрочные контракты ГП "Медзакупки" с Pfizer, AstraZeneca и Serum, потому что Украина закупала у них вакцины через ЮНИСЕФ.

"Мне странно слышать сейчас, что мы не могли купить напрямую и нужно обязательно было покупать через посредника, тем более что этим посредником выступает компания, которая не предоставляет никаких дополнительных услуг и у нас есть специализированное ГП, что может закупать", – сказала нардеп.

О закупке агентством Crown Agents

"Государственное предприятие "Медзакупки" сейчас неудобное для министра здравоохранения, потому что ему все же хотелось бы закупать дороже и извлекать из этого какую-то выгоду. Именно поэтому сейчас пытаются его (ГП – 24 канал) устранить", – считает Александра Устинова.

Справка. 3 января руководитель предприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил Максима Степанова в том, что он неправомерно требует от ГП согласовывать все закупки вакцин против COVID-19 с Минздравом.

По ее словам, Украина очень долго закупала вакцины через международные организации – более 5 лет, это доказало свою эффективность и снизило цены на 40–60% в первый год закупок.

Однако страна не может постоянно закупать исключительно через международные организации, а должна иметь свою состоятельность и свои закупочные функции, сказала нардеп.

"Единственное, почему устраняется руководство ГП от закупок, – это то, что они выступили с критикой: предлагали более низкую цену и начали откровенно говорить о том, что Минздрав в ручном режиме начинает решать, что мы покупаем и у кого, – сказала Александра Устинова.