Тепловой удар можно получить даже без попадания прямых солнечных лучей. Клинический доцент кафедры семейной медицины Техасского университета A & M дал 3 действенных совета о том, как избежать теплового удара.
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Жертвами теплового удара становятся люди любого возраста. Впрочем, наиболее опасным такое состояние является для, в частности, таких лиц:
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- пожилых людей;
- маленьких детей;
- тех, кто занимается физическим трудом на солнце.
Дополнительными факторами риска становятся ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Это нарушение функции головного мозга, вызванное длительным воздействием прямых солнечных лучей на непокрытую голову человека. Он сопровождается опасными симптомами. Теплоотдача снижается, а процессы теплообразования ускоряются.
Как избежать теплового удара во время жары
1. Водный баланс. В жару пить больше воды и исключить сладкие напитки, газировку и алкоголь.
2. Снизьте физическую нагрузку. Не занимайтесь спортом с 10 до 17 часов, в зависимости от региона. Учитывайте то, что при утренних и вечерних тренировках организм будет требовать больше времени на восстановление, поскольку температура и влажность повышены.
Также избегайте пребывания на открытом, палящем солнце в пик его активности – с 12:00 до 16:00.
3. Найдите обязательно хотя бы одно прохладное место, где вы сможете отдохнуть от сильной жары. Впрочем, не злоупотребляйте кондиционером.
- покраснение кожи тела;
- духота;
- слабость;
- тошнота, рвота;
- головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации;
- частый и слабый пульс;
- кожа становится на ощупь горячая и сухая;
- мышечные спазмы и боль;
- учащенное дыхание;
- потеря сознания;
- нарушение сна или полное его отсутствие;
- тепловой удар может привести к летальному исходу.
Что делать, если есть первые симптомы
Если вдруг у вас или у кого-то рядом несколько признаков солнечного удара, нужно вызвать врача. До приезда медиков необходимо лечь на спину в прохладном месте – если есть тошнота и слабость. При рвоте лечь набок.
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На лоб и затылок нужно положить холодные компрессы. А также обеспечить приток свежего воздуха. Можно также принять прохладный душ или ванну. Однако погружать резко в холодную ванну больного нельзя, вода должна быть в пределах 18 – 20 градусов.