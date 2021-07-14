Тепловой удар можно получить даже без попадания прямых солнечных лучей. Клинический доцент кафедры семейной медицины Техасского университета A & M дал 3 действенных совета о том, как избежать теплового удара.

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Жертвами теплового удара становятся люди любого возраста. Впрочем, наиболее опасным такое состояние является для, в частности, таких лиц:

с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

пожилых людей;

маленьких детей;

тех, кто занимается физическим трудом на солнце.

Дополнительными факторами риска становятся ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Солнечный или тепловой удар – что это? Это нарушение функции головного мозга, вызванное длительным воздействием прямых солнечных лучей на непокрытую голову человека. Он сопровождается опасными симптомами. Теплоотдача снижается, а процессы теплообразования ускоряются.

Как избежать теплового удара во время жары

1. Водный баланс. В жару пить больше воды и исключить сладкие напитки, газировку и алкоголь.

2. Снизьте физическую нагрузку. Не занимайтесь спортом с 10 до 17 часов, в зависимости от региона. Учитывайте то, что при утренних и вечерних тренировках организм будет требовать больше времени на восстановление, поскольку температура и влажность повышены.

Также избегайте пребывания на открытом, палящем солнце в пик его активности – с 12:00 до 16:00.

3. Найдите обязательно хотя бы одно прохладное место, где вы сможете отдохнуть от сильной жары. Впрочем, не злоупотребляйте кондиционером.

Тепловой удар – симптомы покраснение кожи тела;

духота;

слабость;

тошнота, рвота;

головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации;

частый и слабый пульс;

кожа становится на ощупь горячая и сухая;

мышечные спазмы и боль;

учащенное дыхание;

потеря сознания;

нарушение сна или полное его отсутствие;

тепловой удар может привести к летальному исходу.

Что делать, если есть первые симптомы

Если вдруг у вас или у кого-то рядом несколько признаков солнечного удара, нужно вызвать врача. До приезда медиков необходимо лечь на спину в прохладном месте – если есть тошнота и слабость. При рвоте лечь набок.

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На лоб и затылок нужно положить холодные компрессы. А также обеспечить приток свежего воздуха. Можно также принять прохладный душ или ванну. Однако погружать резко в холодную ванну больного нельзя, вода должна быть в пределах 18 – 20 градусов.