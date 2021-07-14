Перегреться на солнце: как уберечься от теплового удара – эффективные советы, симптомы

14 июля 2021 , 09:36
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Источник:

The Conversation

После длительного пребывания на открытом солнце можно не только красиво загореть, но и получить солнечный удар. Сильный перегрев также сопровождается опасными симптомами.

Тепловой удар можно получить даже без попадания прямых солнечных лучей. Клинический доцент кафедры семейной медицины Техасского университета A & M дал 3 действенных совета о том, как избежать теплового удара.

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Жертвами теплового удара становятся люди любого возраста. Впрочем, наиболее опасным такое состояние является для, в частности, таких лиц:

  • с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • пожилых людей;
  • маленьких детей;
  • тех, кто занимается физическим трудом на солнце.

Дополнительными факторами риска становятся ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

 
Солнечный или тепловой удар – что это?

Это нарушение функции головного мозга, вызванное длительным воздействием прямых солнечных лучей на непокрытую голову человека. Он сопровождается опасными симптомами. Теплоотдача снижается, а процессы теплообразования ускоряются.

Как избежать теплового удара во время жары

1. Водный баланс. В жару пить больше воды и исключить сладкие напитки, газировку и алкоголь.

2. Снизьте физическую нагрузку. Не занимайтесь спортом с 10 до 17 часов, в зависимости от региона. Учитывайте то, что при утренних и вечерних тренировках организм будет требовать больше времени на восстановление, поскольку температура и влажность повышены.

Также избегайте пребывания на открытом, палящем солнце в пик его активности – с 12:00 до 16:00.

3. Найдите обязательно хотя бы одно прохладное место, где вы сможете отдохнуть от сильной жары. Впрочем, не злоупотребляйте кондиционером.

 
Тепловой удар – симптомы
  • покраснение кожи тела;
  • духота;
  • слабость;
  • тошнота, рвота;
  • головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации;
  • частый и слабый пульс;
  • кожа становится на ощупь горячая и сухая;
  • мышечные спазмы и боль;
  • учащенное дыхание;
  • потеря сознания;
  • нарушение сна или полное его отсутствие;
  • тепловой удар может привести к летальному исходу.

Что делать, если есть первые симптомы

Если вдруг у вас или у кого-то рядом несколько признаков солнечного удара, нужно вызвать врача. До приезда медиков необходимо лечь на спину в прохладном месте – если есть тошнота и слабость. При рвоте лечь набок.

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На лоб и затылок нужно положить холодные компрессы. А также обеспечить приток свежего воздуха. Можно также принять прохладный душ или ванну. Однако погружать резко в холодную ванну больного нельзя, вода должна быть в пределах 18 – 20 градусов.

Автор: Аліна Оліховська