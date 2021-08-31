Поэтому полного перехода на электронные больничные с 1 сентября не будет. Эту дату отсрочат еще на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Так, из 3 тысяч учреждений, которые выдают листки нетрудоспособности, цифровую систему освоили чуть более 2 тысяч.

Сейчас более 2 тысяч учреждений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но несмотря на это есть отдельные ведомственные больницы – те, что в глубинках. Им надо чуть больше времени,

– рассказали в Минздраве.

Там добавили, что сейчас юстируется приказ, который продлит этот переходный период ориентировочно до 1 октября. Вместе с тем, уже сейчас можно оформлять больничные в электронном формате. Однако какое-то время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Что такое электронный больничный? Это документ в электронной форме, который заменяет бумажный. На основании медицинского заключения врача в Электронном реестре листков нетрудоспособности формируется запись с уникальным номером – единый регистрационный номер листка нетрудоспособности. Только имея больничный, работник может рассчитывать на выплаты за рабочие дни, когда он болен.

Как получить больничный онлайн:

прийти к врачу на осмотр; врач должен создать электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверить его электронной подписью; тогда пациент должен получить сообщение от E-health. Оттуда медицинское заключение попадет в реестр Пенсионного фонда; там и сформируется электронный листок нетрудоспособности; об этом также поступит сообщение на телефон.

Справка. По данным Минздрава, ежегодно 5,5 миллиона украинцев получают листки нетрудоспособности. А благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства государств.