Часы переведут в 4 часа утра 31 октября – тогда для людей световой день станет короче. В Минздраве отметили, что нехватка солнечного света сказывается на общем самочувствии.

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Смена светового дня может вызвать раздражительность и чувство усталости. Из-за того, что день станет короче, может возникнуть дефицит витамина Д, поэтому в ведомстве советуют чаще бывать на улице в светлое время суток.

По возможности следует выходить на улицу в дневное время суток. Ведь это один из способов получить витамин Д. Во время, когда ночь становится длиннее, а день – короче, может возникнуть дефицит этого витамина. Поэтому следует проконсультироваться с врачом о приеме профилактической дозы витамина Д,

– рассказали в Минздраве.

Как подготовиться к изменению графика

За несколько дней до перевода часов следует попытаться ложиться спать на 15 – 20 минут позже. Сон должен быть регулярным и иметь одинаковую продолжительность.

Также следует придерживаться гигиены сна. Откладывайте телефон как минимум за час до того, как вы будете ложиться спать. Вместо просмотра телевизора следует выбирать чтение книги, принять теплый душ и приглушить свет.

Кроме этого, для улучшения самочувствия стоит сделать свою жизнь более активной.

Легкая физкультура улучшит сон. Однако тренироваться нужно не позднее, чем за четыре часа до отдыха, поскольку повышение температуры тела может осложнить процесс засыпания,

– добавили в Минздраве.

Ужин тоже имеет значение

В министерстве также заявили, что после перевода часов следует ужинать в одно и то же время. Во время ужина предпочитайте белки и клетчатку, потребляя меньше углеводов.

Тем временем в Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда после перевода часов на зимнее время.