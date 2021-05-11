Лікарка-інфекціоністка Тетяна Логінова в ефірі одного з телеканалів розповіла, що в Індії перехворілі на коронавірус почали масово хворіти на мукоромікоз. Це так званий "чорний грибок".

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Причина цьому – надмірне вживання антибіотиків, особливо серед людей з ослабленим імунітетом. До прикладу в Україні через це найчастіше розвиваються дисбактеріози, які викликані грибами Candida albicans і Aspergillus.

Люди лікувалися не тільки стероїдами, а й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбактеріоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в цьому випадку (в Індії – 24 канал) на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції,

– розповіла Тетяна Логінова.

Лікарка додала, що ця інфекція може не тільки вражати очі та носову порожнину, а й легені. І вона значно затягує одужання після COVID-19.

За словами Логінової, грибкова інфекція "вимагає дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами".

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