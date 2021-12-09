Переливание юной крови действительно омолаживает: результаты исследования

С возрастом наши мышцы постепенно ослабевают и хуже регенерируются после травм. В новом исследовании подтвердили, что свежая кровь действительно может омолодить организм.

Новое исследование омоложения

Ученые из Университета Питтсбурга перелили биологическую жидкость от юных мышей к пожилым и заметили, что у тех улучшилась регенерация мышц.

Также на тему: Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма

С возрастом мышцы постепенно уменьшаются в объеме, ослабевают и хуже восстанавливаются после травм. Ученые установили, что это возрастное нарушение регенерации мышц у мышей связано именно с ослаблением внеклеточных везикул.

Исследователи перелили пожилым грызунам кровь молодых особей, после чего их мышечная ткань начала усиленно восстанавливаться. Когда из сыворотки удалили внеклеточные везикулы, эффект исчез.

Почему переливание крови может омолаживать

Дело в том, что в крови содержатся внеклеточные везикулы (крошечные внеклеточные пузырьки), которые взаимодействуют с клото – "белком долголетия" в клетках мышечной ткани. Когда грызуны стареют, интенсивность обмена информацией между везикулами и клотом снижается.

Полученные результаты являются важным прогрессом в понимании того, почему способность мышц к регенерации уменьшается с возрастом.

Распространяется ли этот эффект на людей, пока неизвестно. Попытки протестировать терапию на реальных пациентах подверглись критике. Но ученые надеются, что их открытие поможет разработать методики регенерации мышц людей старшего возраста.