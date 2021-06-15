Как происходило исследование

В исследовании, что продолжается, принимают участие около 4 тысяч медицинских работников и сотрудников экстренных служб, имеющих повышенный риск заражения коронавирусом. Начиная с декабря прошлого года добровольцы еженедельно сдавали мазки из носа для ПЦР-тестирования.

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Если результат был положительный, специалисты проводили дополнительное тестирование для определения вирусной нагрузки и постоянно наблюдали за самочувствием зараженных. При анализе данных эксперты учитывали статус вакцинации участников, а также использование средств индивидуальной защиты и уровень заболеваемости в каждом конкретном районе.

Влияние вакцинации на течение коронавируса

С декабря по апрель коронавирус подтвердился у 204 человек, из них вакцину получили 16.

Полностью привитые люди защищены от заражения SARS-CoV-2 на 91%, те, кому укололи только один компонент – на 81%.

Пациенты, получившие даже одну дозу вакцины, перенесли инфекцию легче и выздоравливали в среднем на два дня раньше непривитых.

Кроме того, у них был значительно снижен риск (60%) развития таких неприятных симптомов, как лихорадка или озноб. Некоторые добровольцы перенесли инфекцию бессимптомно.

Исследование показало также, что полностью или частично вакцинированные люди, которые заразились SARS-CoV-2, с меньшей вероятностью передадут инфекцию другим, поскольку вирусная нагрузка у них в среднем на 40% ниже. В мазках из носа привитых участников вирус определялся на шесть дней меньше по сравнению с непривитыми.