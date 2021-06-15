Как переносят коронавирус вакцинированные люди, если заболеют

Ни одна вакцина в мире не дает стопроцентной гарантии от заражения, но может спасти от осложнений. Новый отчет подтвердил, что прививка от COVID-19 как минимум дает шанс перенести инфекцию без последствий.
Как происходило исследование
В исследовании, что продолжается, принимают участие около 4 тысяч медицинских работников и сотрудников экстренных служб, имеющих повышенный риск заражения коронавирусом. Начиная с декабря прошлого года добровольцы еженедельно сдавали мазки из носа для ПЦР-тестирования.
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Если результат был положительный, специалисты проводили дополнительное тестирование для определения вирусной нагрузки и постоянно наблюдали за самочувствием зараженных. При анализе данных эксперты учитывали статус вакцинации участников, а также использование средств индивидуальной защиты и уровень заболеваемости в каждом конкретном районе.
Влияние вакцинации на течение коронавируса
- С декабря по апрель коронавирус подтвердился у 204 человек, из них вакцину получили 16.
- Полностью привитые люди защищены от заражения SARS-CoV-2 на 91%, те, кому укололи только один компонент – на 81%.
- Пациенты, получившие даже одну дозу вакцины, перенесли инфекцию легче и выздоравливали в среднем на два дня раньше непривитых.
- Кроме того, у них был значительно снижен риск (60%) развития таких неприятных симптомов, как лихорадка или озноб. Некоторые добровольцы перенесли инфекцию бессимптомно.
Исследование показало также, что полностью или частично вакцинированные люди, которые заразились SARS-CoV-2, с меньшей вероятностью передадут инфекцию другим, поскольку вирусная нагрузка у них в среднем на 40% ниже. В мазках из носа привитых участников вирус определялся на шесть дней меньше по сравнению с непривитыми.