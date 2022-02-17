Переохлаждение: почему алкоголь не согревает и зачем спасительное одеяло

Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже +7°С уже считают такими, что могут вызвать проблемы со здоровьем.

Как предотвратить переохлаждение

Холод губительно влияет прежде всего на мелкие кровеносные сосуды человека. Как предупредить переохлаждение и помочь человеку, у которого уже появились первые признаки – рассказал директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба в интервью 24 каналу.

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По его словам, чтобы предупредить, достаточно не допускать этого состояния, следить за тем, чтобы человек не замерзал. Для этого одежда должна быть сухой, а пребывание в холодной среде следует ограничить.

Как помочь человеку и распознать переохлаждение

Человека, у которого есть признаки переохлаждения, нужно завести в теплое помещение или в теплый автомобиль и постепенно согревать: давать теплое питье, сухую, теплую одежду.

Это делать нужно спокойно, без резких перепадов температур. Точно не нужно сразу в горячую ванну, или ставить его вплотную к горячей батарее,

– подчеркнул Кашуба.

Переохлаждение – симптомы дрожание,

истощение,

потеря памяти,

нечеткое произношение,

вялость,

сонливость,

человек не может четко мыслить, не может держать предметы (все падает из рук). У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа алая и холодная, а они сами очень вялые

Для чего нужно спасательное одеяло

Также отличным средством помощи при переохлаждении, особенно если нет возможности зайти в теплое помещение, будет спасательное покрывало. Оно занимает достаточно мало места, но им можно согреть потерпевшего, оно разкладывается и достаточно велико.

Алкоголь НЕ согревает

. Для защиты от холода нужно использовать покрывало серебристой стороной внутрь, от перегрева – напротив, серебристой стороной наружу. Материал покрывала не прилипает к открытым ранам и ожогам.

Очень часто мифом является то, что нужно употребить алкоголь, чтобы согреться. Специалист объяснил, почему это не так.

"Первыми у нас замерзают руки и ноги, это организм так борется, он оставляет больше тепла внутри, где важные органы. Алкоголь что дает человеку, который думает, что он ему помогает при переохлаждении? Он его выпивает, ему становится теплее в руки, ноги, потому что сосуды расширяются, организм расслабляется, но отток крови внутри организма велик, поэтому ему становится еще хуже", – подчеркнул Кашуба.

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