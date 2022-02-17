Переохлаждение: почему алкоголь не согревает и зачем спасительное одеяло
Пострадать от переохлаждения можно даже при плюсовой температуре. В частности, погодные условия с температурой ниже +7°С уже считают такими, что могут вызвать проблемы со здоровьем.
Как предотвратить переохлаждение
Холод губительно влияет прежде всего на мелкие кровеносные сосуды человека. Как предупредить переохлаждение и помочь человеку, у которого уже появились первые признаки – рассказал директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба в интервью 24 каналу.
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По его словам, чтобы предупредить, достаточно не допускать этого состояния, следить за тем, чтобы человек не замерзал. Для этого одежда должна быть сухой, а пребывание в холодной среде следует ограничить.
Как помочь человеку и распознать переохлаждение
Человека, у которого есть признаки переохлаждения, нужно завести в теплое помещение или в теплый автомобиль и постепенно согревать: давать теплое питье, сухую, теплую одежду.
Это делать нужно спокойно, без резких перепадов температур. Точно не нужно сразу в горячую ванну, или ставить его вплотную к горячей батарее,
– подчеркнул Кашуба.
- дрожание,
- истощение,
- потеря памяти,
- нечеткое произношение,
- вялость,
- сонливость,
- человек не может четко мыслить, не может держать предметы (все падает из рук).
Для чего нужно спасательное одеяло
Также отличным средством помощи при переохлаждении, особенно если нет возможности зайти в теплое помещение, будет спасательное покрывало. Оно занимает достаточно мало места, но им можно согреть потерпевшего, оно разкладывается и достаточно велико.Справка. Для защиты от холода нужно использовать покрывало серебристой стороной внутрь, от перегрева – напротив, серебристой стороной наружу. Материал покрывала не прилипает к открытым ранам и ожогам.
Алкоголь НЕ согревает
Очень часто мифом является то, что нужно употребить алкоголь, чтобы согреться. Специалист объяснил, почему это не так.
"Первыми у нас замерзают руки и ноги, это организм так борется, он оставляет больше тепла внутри, где важные органы. Алкоголь что дает человеку, который думает, что он ему помогает при переохлаждении? Он его выпивает, ему становится теплее в руки, ноги, потому что сосуды расширяются, организм расслабляется, но отток крови внутри организма велик, поэтому ему становится еще хуже", – подчеркнул Кашуба.Полный текст интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи САВ" Василием Кашубой читайте по ссылке.
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