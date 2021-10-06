Перепады настроения могут указывать на циклотимию: объяснение психиатра

Циклотимия является редким расстройством настроения. Циклотимия вызывает эмоциональные взлеты и падения, но они не такие сильные, как при биполярном аффективном расстройстве.

Врач-психиатр Беата Надь объяснила, что циклотимия обычно начинается в подростковом или молодом возрасте. Циклотимическое расстройство может поражать, как мужчин так и женщин – количество случаев примерно одинаковое.

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Как определить циклотимию

При циклотимии человек чувствует периоды, когда настроение заметно колеблется вверх и вниз от базового уровня. Он может некоторое время чувствовать себя "на вершине мира", после чего наступает пониженный период, чувствуется определенное угнетение.

Беата Надь – психиатр "Симптомы циклотимии чередуются: периоды повышенного настроения (гипоманиакальные симптомы) с умеренными симптомами депрессии".

Речь не о несколькоминутных или часовых переменах настроения, вследствие внешних обстоятельств! Эти изменения настроения являются относительно устойчивыми, длительными и не связаны с какими-то внешними событиями, обстоятельствами!

По словам врача, эти периоды могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Имеют четкий циклический ход (на смену одной фазы приходит другая).

Установление диагноза циклотимия

Для выполнения диагноза циклотимия симптомы у пациента должны продолжаться по меньшей мере в течение 2 лет (периоды с симптомами гипомании, которые не соответствуют критериям гипоманиакального эпизода и многочисленные периоды с симптомами депрессии, которые не соответствуют критериям тяжелого депрессивного эпизода).

Периода без симптомов более 2 месяцев не бывает.

Периоды циклотимии

Гипоманиакальное состояние

Преувеличенное чувство счастья и радости

Завышенная самооценка

Разговорчивость

Пониженная критика

Быстрые мысли

Возбуждающее, раздраженное поведение

Тенденция легко отвлекаться

Проблемы с засыпанием

Повышенная тяга к сексуальной, трудовой, социальной деятельности

Депрессивное состояние

Чувство печали, безнадежности

Плаксивость

Потеря интереса к привычным делам

Изменение аппетита

Проблемы со сном

Проблемы с концентрацией внимания

Чувство вины, никчемности

Мысли о смерти

Влияние циклотимии на жизнь человека

Основное отличие циклотимией от БАР – это уровень выраженности симптомов (при БАР они значительно более серьезные). ⠀

Если у вас циклотимия, вы можете иметь нормальную повседневную жизнь, хотя и не всегда достаточно качественную. Человек может испытывать страдания и иметь проблемы в социальной, профессиональной сферах. Например, во время депрессии невозможность выполнять свою работу, эффективность и работоспособность будет низкой.

Ваше окружение вряд ли заметят или поймут, что с вами что-то не так, что нельзя сказать о симптомах БАР или тяжелой депрессии.

В случае, если вы заподозрили у себя циклотимию, обратитесь за помощью к врачу как можно скорее, это состояние не проходит самостоятельно.