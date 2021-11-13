Переполненные морги в Запорожье, новый центр вакцинации: новости о коронавирусе 13 ноября

В Запорожье морги переполнены телами умерших от COVID-19 – скорые становятся в очереди. В Киеве откроют новый центр вакцинации против COVID-19. В одном препарате обнаружили положительный побочный эффект для больных коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 13 ноября.

Новости о коронавирусе в Украине 13 ноября

За сутки госпитализировали более 4,5 тысячи больных

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 23 572 больных COVID-19. В больницы госпитализировали 4 564 человек, среди которых подтвержденные больные или люди с имеющимися признаками COVID-19. К сожалению, из жизни ушли еще 695 пациентов.

Днем ранее Пик заболеваемости, госпитализированные дети: новости о коронавирусе 12 ноября

Зато выписали в связи с выздоровлением 25 415 человек.

Охват тестирования населения:

За минувшие сутки в Украине провели 126 841 тестирование на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 60 402,

методом ИФА – 14 989,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 51 450.

Ситуация в регионах

Вчера наибольшее количество новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в городе Киев (1 839), а также в Днепропетровской (2 219), Одесской (2 066), Харьковской (1 876) и Львовской (1 243) областях.

Количество новых случаев по всей стране:

Киев – 1 839 случаев;

Винницкая область – 887 случаев;

Волынская область – 642 случая;

Днепропетровская область – 2 219 случаев;

Донецкая область – 1 010 случаев;

Житомирская область – 772 случая;

Закарпатская область – 516 случаев;

Запорожская область – 920 случаев;

Ивано-Франковская область – 946 случаев;

Киевская область – 997 случаев;

Кировоградская область – 168 случаев;

Луганская область – 339 случаев;

Львовская область – 1 243 случая;

Николаевская область – 965 случаев;

Одесская область – 2 066 случаев;

Полтавская область – 1 124 случая;

Ровненская область – 840 случаев;

Сумская область – 584 случая;

Тернопольская область – 428 случаев;

Харьковская область – 1 876 случаев;

Херсонская область – 310 случаев;

Хмельницкая область – 1 015 случаев;

Черкасская область – 530 случаев;

Черновицкая область – 348 случаев;

Черниговская область – 988 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание! По состоянию на 13 ноября в Украине обнаружили 3 203 149 инфицированных COVID-19. 2 620 094 из них уже выздоровели. Но умерли, к сожалению, 76 302 больных.

С начала пандемии в Украине провели 15 189 223 ПЦР-тестирований.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Источник: Worldometers / Инфографика 24 канал

Против COVID-19 вакцинировали более 12 миллионов украинцев: какими препаратами больше всего

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 12 121 804 человека. 12 121 802 из них получили только первую дозу. Зато полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Вчера против коронавируса вакцинировали 299 854 украинцев. Первую дозу получили 135 727 человек, вторую дозу – 164 127.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

В Киеве откроют новый центр вакцинации против COVID-19: где и когда

Источник: Минздрав

В понедельник, 15 ноября, в Киеве заработает новый центр вакцинации против коронавируса. Он будет расположен в отеле "Национальный", улица Липская, 5.

"Желтых" областей в Украине стало больше

Источник: Минздрав

По состоянию на субботу, 13 ноября, в Украине в желтой зоне карантина находятся 3 области. "Красными" остаются 18 регионов. В Министерстве здравоохранения сообщили, что в "желтый" список вернулась Тернопольская область. Еще накануне она находилась в "оранжевом" списке. Кроме того, в желтой зоне сейчас находятся Закарпатская и Кировоградская области.

В Запорожье морги переполнены телами умерших от COVID-19 – скорые становятся в очереди

Источник: Obozrevatel

Сейчас Запорожье находится в красной зоне карантина. Морги не справляются с нагрузкой из-за большого количества умерших от коронавируса.

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Новости о коронавирусе в мире 13 ноября

Распространение вируса в мире

Источник: Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии в мире зафиксировали 252 675 453 больных коронавирусом. По состоянию на сегодня вирус унес жизни не менее 5 092 379 человек.

В страны с более чем 20 миллионами случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Дикое племя из Амазонки требует у туристов сертификат о COVID-вакцинации

Источник: 24 канал

Дикое племя ваорани познакомилось с цивилизованным миром лишь в 20 веке. Часть из них до сих пор живет в лесу и нападает на чужаков, которые заходят на их территорию. Неожиданная ситуация возникла во время съемок программы "Світ навиворіт". Один из гидов, который также является частью племени, попросил у съемочной группы продемонстрировать COVID-сертификат. На вопрос журналиста Гинто ответил, что сам вакцинирован, как и все его племя. По его словам, власти вакцинировали даже самые отдаленные племена.

Исследование коронавируса

Ускоряет выздоровление от COVID-19: в одном препарате обнаружили положительный побочный эффект

Источник: Cardiovascular Research

Исследователи Венского медицинского университета показали, что препарат, который входит в группу антикоагулянтов, не только благоприятно влияет на выживаемость пациентов с COVID-19, но и влияет на продолжительность болезни. Так, гепарин может подавлять способность SARS-CoV-2 связываться с клетками, тем самым предотвращая их заражение.