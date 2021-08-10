Пересадка фекальной микробиоты помогла омолодить мозг

Трансплантация кишечной микробиоты может устранить возрастные изменения в головном мозге. По крайней мере об этом свидетельствуют эксперименты на молодых и старых мышах.

Ученые пересадили фекальную микробиоту из кишечника молодых грызунов (3 – 4 месяца) к более взрослых грызунам (19 – 20 месяцев). Их желудочно-кишечный тракт предварительно очищали от микробов.

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Также была контрольная группа, которой фекальную суспензию вводили от сверстников.

Оказалось, что пересадка микробиоты от молодых доноров может откатить назад некоторые возрастные изменения в головном мозге.

Результаты исследования впечатляют:

Трансплантация нормализовала работу иммунных клеток мозга и периферической нервной системы, а еще подавила возрастные изменения в метаболизме нейронов гиппокампа.

Кроме этого, микробиота молодых мышей частично избавила пожилых грызунов от некоторых старческих когнитивных нарушений.

Кроме этого, грызуны, которым пересадили молодую микробиоту, успешнее проходили тесты на обучение, память и уровень тревожности. К примеру, на поиск выхода из лабиринта у возрастных подопытных уходило почти столько же времени, сколько и у молодых мышей. Также они не так сильно волновались в незнакомой обстановке.

Почему не все так просто

Нужно быть осторожными, чтобы не переоценить результаты. Мы не пропагандируем пересадку фекальной микробиоты людям, которые хотят омолодить мозг. Нет, наши исследования указывают на будущее, в котором основное внимание будет уделено диетическому питанию или лечению на основе бактерий, ориентированных на микробиоту: они будут способствовать оптимальному здоровью кишечника и иммунитета, чтобы поддерживать мозг молодым и здоровым,

– рассказал в комментарии для The Conversation один из исследователей Джон Крайан.

Для того, чтобы понять, каким образом бактерии или их продукты метаболизма влияют на омоложение мозга, потребуются дополнительные исследования.