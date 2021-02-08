Ученые пересадили фекальную микробиоту пациентов, которые хорошо отвечали на иммунотерапию меланомы, тем, кто ранее не был чувствителен к этому методу. В результате, часть пациентов начала реагировать на иммунотерапию.

Что такое иммунотерапия рака

Иммунотерапия – относительно новый метод лечения рака. Он усиливает иммунитет организма и помогает ему разрушать раковые клетки. Его создатели получили Нобелевскую премию в 2018 году. Однако к иммунотерапии чувствительны не все пациенты.

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Один из классов препаратов для иммунотерапии называется ингибиторами PD-1 (белки запрограммированной смерти клеток). Эти поверхностные белки клеток вовлечены в подавление Т-лимфоцитов и иммунитета при раке. Лечение "развязывает руки" Т-клеткам, и те начинают атаковать опухоль.

Как происходило исследование

Американские ученые провели первое клиническое исследование, чтобы проверить, будет ли эффективным для людей метод, который ранее сработал на мышах. Они собрали образцы фекальной микробиоты у пациентов, которые очень хорошо отвечали на лечение меланомы ингибиторами PD-1. Ее пересадили 15 пациентам с метастатической меланомой, которые в прошлом не реагировали на иммунотерапию.

Влияние микробиоты на лечение рака

У шести пациентов, которым пересадили микробиоту, опухоль уменьшилась или ее рост стабилизировался не менее, чем на год. У пациентов, получивших экспериментальное лечение, ученые обнаружили повышение активности Т-клеток и уменьшение количества клеток, которые подавляют иммунную систему.

В будущем ученые планируют провести большие исследования с участием пациентов с меланомой и проверить эффект трансплантации микробиоты при лечении других видов рака. Конечной целью они считают разработку лекарств, содержащих необходимые для изменения кишечной микробиоты бактерии. Это позволит отказаться от сложной процедуры трансплантации.