Пересадка микробиоты из фекалий помогает вылечить рак кожи
Ученые пересадили фекальную микробиоту пациентов, которые хорошо отвечали на иммунотерапию меланомы, тем, кто ранее не был чувствителен к этому методу. В результате, часть пациентов начала реагировать на иммунотерапию.
Что такое иммунотерапия рака
Иммунотерапия – относительно новый метод лечения рака. Он усиливает иммунитет организма и помогает ему разрушать раковые клетки. Его создатели получили Нобелевскую премию в 2018 году. Однако к иммунотерапии чувствительны не все пациенты.
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Один из классов препаратов для иммунотерапии называется ингибиторами PD-1 (белки запрограммированной смерти клеток). Эти поверхностные белки клеток вовлечены в подавление Т-лимфоцитов и иммунитета при раке. Лечение "развязывает руки" Т-клеткам, и те начинают атаковать опухоль.
Как происходило исследование
Американские ученые провели первое клиническое исследование, чтобы проверить, будет ли эффективным для людей метод, который ранее сработал на мышах. Они собрали образцы фекальной микробиоты у пациентов, которые очень хорошо отвечали на лечение меланомы ингибиторами PD-1. Ее пересадили 15 пациентам с метастатической меланомой, которые в прошлом не реагировали на иммунотерапию.
Влияние микробиоты на лечение рака
У шести пациентов, которым пересадили микробиоту, опухоль уменьшилась или ее рост стабилизировался не менее, чем на год. У пациентов, получивших экспериментальное лечение, ученые обнаружили повышение активности Т-клеток и уменьшение количества клеток, которые подавляют иммунную систему.
В будущем ученые планируют провести большие исследования с участием пациентов с меланомой и проверить эффект трансплантации микробиоты при лечении других видов рака. Конечной целью они считают разработку лекарств, содержащих необходимые для изменения кишечной микробиоты бактерии. Это позволит отказаться от сложной процедуры трансплантации.
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