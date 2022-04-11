Первая леди отметила, что сопровождать ребенка с инвалидностью для выезда за границу может мать и/или отец, опекун, попечитель, один или оба приемных родителя, родители-воспитатели.

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Какие документы нужны для выезда за границу с ребенком с инвалидностью

Документ, удостоверяющий личность ребенка;

Удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в котором указана категория "ребенок с инвалидностью";

Или справку о получении государственной социальной помощи ребенку с инвалидностью;

Или индивидуальную программу реабилитации ребенка с инвалидностью, изданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;

Или медицинское заключение о ребенке с инвалидностью до 18 лет.

Если ребенка сопровождают родители, нужны документы, подтверждающие родственные связи. Если ребенок выезжает с опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями – документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица

Кто еще может сопровождать детей с инвалидностью

Сопровождать детей с инвалидностью также могут, если они освобождены от военной службы и мобилизации и имеют с собой соответствующие документы, подтверждающие родственные связи: