Пересекли отметку в 2 миллиона: сколько полностью вакцинированных в Украине
31 июля 2021 , 08:53Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
За минувшие сутки, 30 июля, в Украине против коронавируса прививали 150 080 человек. Из них 85 787 получили первую дозу препарата. Всего удалось иммунизировать за время пандемии уже более 2 миллиона украинцев.
Полностью привиты за предыдущие сутки – 61 861 человек. Это означает, что они получили 2 дозы препарата.
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В течение суток работали:
- 873 мобильные бригады,
- 2 485 пунктов прививки;
- 255 центров вакцинации.
Общие темпы вакцинации
С начала вакцинальной кампании привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу – 3 525 848 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).Справка. Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С тех пор в целом провели 5 526 204 прививки.
Какие вакцины использовали
- Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;
- Привито вакциной Coronavac – 1 051 846;
- Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;
- Привито вакциной AstraZeneca-37 3012;
- Moderna – 358 445;
- Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.
Данные о вакцинах против коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канал