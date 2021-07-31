Пересекли отметку в 2 миллиона: сколько полностью вакцинированных в Украине

За минувшие сутки, 30 июля, в Украине против коронавируса прививали 150 080 человек. Из них 85 787 получили первую дозу препарата. Всего удалось иммунизировать за время пандемии уже более 2 миллиона украинцев.

Полностью привиты за предыдущие сутки – 61 861 человек. Это означает, что они получили 2 дозы препарата.

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В течение суток работали:

873 мобильные бригады,

2 485 пунктов прививки;

255 центров вакцинации.

Общие темпы вакцинации

С начала вакцинальной кампании привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу – 3 525 848 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 000 356 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187;

Привито вакциной Coronavac – 1 051 846;

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 255 189;

Привито вакциной AstraZeneca-37 3012;

Moderna – 358 445;

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 497.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С тех пор в целом провели 5 526 204 прививки.