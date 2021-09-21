Как перестать переедать: ученые дали ответ

Согласно новому исследованию, недосып влияет на желание поесть. Пропуск рекомендованных семи или более часов сна в сутки может привести к большему количеству перекусов.

Исследователи проанализировали данные о 19 650 взрослых американцев в возрасте от 20 до 60 лет, принимавших участие в Национальном обследовании здоровья и питания с 2007 по 2018 год.

К теме Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

В опрос входили 24-часовые отзывы о питании от каждого участника с подробным описанием не только о времени приема пищи, но и о среднем количестве ночного сна в течение рабочей недели.

Команда штата Огайо разделила участников на тех, кто придерживался и не соблюдал рекомендации по сну. Используя базы данных Министерства сельского хозяйства США, исследователи оценили потребление участниками питательных веществ, связанных с закусками, а затем разбили все закуски на группы продуктов.

Для анализа установили три временных интервала для перекусов: 2:00 – 11:59, 12:00 – 17:59, 12 и 18:00 – 1:59.

Результаты исследования

Статистический анализ показал, что 95,5% людей потребляли хотя бы одну закуску в день.

Среди всех участников более 50% калорий во время перекусов входили в две широкие категории, которые включали газированные и энергетические напитки, также чипсы, кренделя, печенье и выпечку.

Люди, которые не соблюдали рекомендации по сну, с большей вероятностью съедали утренний перекус и реже съедали полдник. Их закуски обычно были с большим количеством калорий, но с меньшей питательной ценностью.

Соблюдение рекомендаций по сну помогает нам удовлетворить ту конкретную потребность во сне, которая связана с нашим здоровьем, но также связана с отказом от действий, которые могут нанести вред здоровью,

– пояснил диетолог Кристофер Тейлор.

Чем дольше мы активны, тем больше у нас возможностей поесть. И преимущественно если человек не спит ночью, то калории поступают из вредных закусок и сладостей. И каждый раз, когда человек принимает такое решение, он потребляет продукты, связанные с повышенным риском хронических заболеваний.

Даже если вы в постели и пытаетесь заснуть, по крайней мере в данный момент вы не едите на кухне,

– добавил Тейлор.

Сколько нужно спать

Американская академия медицины сна и Общество исследования сна рекомендуют взрослым регулярно спать 7 часов в сутки или дольше. Меньшее количество сна связано с высоким риском возникновения ряда проблем со здоровьем, включая увеличение веса и ожирение, диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца.