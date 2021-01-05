Прошлый 2020 год выдался тяжелым и стрессовым для многих людей. Известно, что хронический стресс негативно влияет на работу мозга. Но ученые знают, как это исправить.

Чтобы наслаждаться своей жизнью в 2021 году, нужно избавиться от разрушительных привычек и восстановить прежний уровень энергии. Об этом сообщает MedicalXpress.

К теме Сыр, баранина, вино: назвали идеальную комбинацию продуктов для остроты ума в старости

6 доказательных способов улучшить работу мозга

Проявляйте доброту

Подтверждено, что доброта, альтруизм и эмпатия положительно влияют на мозг. Одно исследование демонстрирует, что благотворительность и помощь другим активируют систему вознаграждений. Это группа нервных структур, которые отвечают за стимул желаний, влечений и удовольствия и их положительное подкрепление.

Кроме этого, волонтерство может дать ощущение смысла жизни. Пожилые люди, которые регулярно занимаются волонтерской деятельностью, тоже больше довольны жизнью и реже страдают от депрессии и тревоги. Словом, сделать других счастливыми – отличный способ сделать счастливым себя.

Делайте больше физических упражнений

Занятия спортом связаны с улучшением как физического, так и психического здоровья. У людей, которые занимаются спортом, более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. В детстве физические упражнения способствуют лучшим показателям в школе и стремлению к познанию. Зато взрослым физические упражнения помогают поддержать когнитивные показатели и обеспечить устойчивость против нейродегенеративных расстройств, таких как деменция.

Исследования показали, что у людей с большой физической активностью больший объем мозга, что связано с лучшими когнитивными показателями в пожилом возрасте. А еще люди, которые занимаются спортом, живут дольше.

Поэтому один из лучших способов перезагрузить свой мозг – выйти на улицу и подышать свежим воздухом во время быстрой прогулки, бега или езды на велосипеде. Главное – выбрать то, что вам действительно нравится, чтобы не хотелось забрасывать это дело.

Хорошо питайтесь

Питание может существенно повлиять на развитие, здоровье и функции мозга. Ведь правильная пища дает мозгу определенные строительные блоки для создания и поддержания связей, которые являются критически важным для улучшения познания и успешности в обучении. Предварительные данные показали, что долговременная нехватка питательных веществ может привести к структурному и функциональному повреждению мозга, а вот качественная диета связана с большим его объемом.

Одно исследование, в котором приняли участие 20 000 человек, выявило, что употребление злаков связано с долгосрочным увеличением объема серого вещества (ключевого компонента центральной нервной системы). Однако диета, богатая на сахар, насыщенные жиры и калории может повредить нервную функцию. А еще такое питание может уменьшить способность мозга устанавливать новые нервные связи, что негативно влияет на познание.

Поэтому независимо от возраста важно питаться сбалансированно и не пренебрегать овощами, фруктами и кашами.

Поддерживайте социальные связи

Пандемия COVID-19 загнала людей в жестокие рамки. Научные исследования указывают на то, что социальная изоляция вредит физическому, когнитивному и психическому здоровью.

И хотя последнее исследование во время карантинных ограничений это только подтвердило, отрицательный эффект был меньше у тех людей, которые поддерживали виртуальную связь с друзьями и родными. Так, развитие социальных связей и смягчение состояния одиночества связаны со снижением риска смертности и развития ряда заболеваний, а еще с активацией систем вознаграждений.

Поэтому в 2021 году обязательно восстановите связи с семьей и друзьями, расширяйте свой кругозор и заведите несколько новых знакомств.

Узнавайте что-то новое

Новые впечатления и навыки могут изменить функцию и даже основную структуру мозга. К примеру, жонглирование наращивает структуру белого вещества (ткани, которая состоит из нервных волокон) в мозге. В результате это улучшает зрительно-моторные показатели.

Зато у музыкантов выше уровень серого вещества в тех частях мозга, которые обрабатывают слуховую информацию. Изучение нового языка тоже может изменить структуру человеческого мозга.

Вместо этого интеллектуальный досуг (например, чтение, шахматы или настольные игры) связан с поддержкой когнитивных способностей у пожилых людей.

Высыпайтесь

Сон является важной составляющей человеческой жизни, но многие люди до сих пор не понимают взаимосвязи между хорошим здоровьем мозга и процессом сна. Во время сна мозг реорганизуется, перезаряжается и удаляет токсичные побочные продукты, благодаря чему поддерживает себя в форме.

Кроме этого, сон очень важен для обработки переживаний, поддержки иммунитета, когнитивных и эмоциональных функций и умственного отдыха. Недостаток сна снижает концентрацию памяти и внимания и негативно влияет на системы вознаграждений, что влечет за собой эмоциональные нарушения.

Когда вы начнете спать по меньшей мере 7 часов в день, то заметите улучшение самочувствия и увеличение энергии, что поможет вам развивать креативность и мышление.