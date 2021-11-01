Как перезарядить мозг на работе: способ равноценный прогулке

Ученые доказали, что прослушивание музыки во время перерыва на работе снижает умственную усталость и помогает мозгу отдохнуть. Пользу от музыкальной паузы приравняли к прогулке или незначительной физической активности.

Детали исследования

Французские ученые из университета Бургундии провели эксперимент с участием 37 добровольцев. Сначала им нужно было навести мышку и коснуться нескольких целей на экране компьютера, а затем через полчаса решить сложную задачу.

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После этого участникам разрешили сделать перерыв:

одна группа 15 минут занимались на велотренажере,

участники второй группы – слушали любимую музыку,

в контрольной группе людям предложили просто сидеть за столом, ничего не делая.

После окончания перерыва, добровольцы снова выполнили задание с мышкой и целями на экране. Решая задачи, добровольцы оценивали уровень своей умственной и психологической усталости.

Музыка помогает улучшить умственную активность

Участники первых двух групп чувствовали себя менее утомленными. Но те, кто во время отдыха просто сидел за столом, выполнили последние задания хуже двух других групп.

Пока ученые не могут точно сказать, каким образом музыка улучшает работу мозга. Вероятно, это может быть связано с высвобождением дофамина, но точный ответ ученые смогут дать после дополнительных экспериментов.

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