Медики скорой вернули ребенка к жизни
30 августа в 21 час на линию скорой помощи поступил вызов от женщины, которая сообщила, что у ее дочери в возрасте 1 год и 2 месяца поднялась температура тела до 39°C, кожные покровы – посинели.
К теме На Ровенщине от коронавируса умерла 30-летняя беременная: начали расследование
В каком состоянии был ребенок
На вызов выехала бригада врачей. Как рассказала мама ребенка, у ее дочери внезапно поднялась температура тела. В течение дня родные пытались самостоятельно ее сбить, однако в 20:55 у ребенка остановилась сердечная деятельность.
Семья благополучная, ребенок ухоженный. Соответствует физическому развитию в соответствии с возрастом,
– рассказали медики.
Ребенок был в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Они длились полтора часа.
Благодаря слаженным действиям бригады скорой помощи, малыша удалось вернуть к жизни.
Предварительный диагноз: состояние после клинической смерти.
- отсутствие сознания;
- отсутствует пульс в области сонных артерий;
- отсутствует дыхание.