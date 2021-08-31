Пережил клиническую смерть: на Ровенщине медики спасли годовалого ребенка

В городе Дубно Ровенской области медики скорой вывели из состояния клинической смерти годовалого ребенка. Спасательный процесс длился полтора часа.

Медики скорой вернули ребенка к жизни

30 августа в 21 час на линию скорой помощи поступил вызов от женщины, которая сообщила, что у ее дочери в возрасте 1 год и 2 месяца поднялась температура тела до 39°C, кожные покровы – посинели.

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В каком состоянии был ребенок

На вызов выехала бригада врачей. Как рассказала мама ребенка, у ее дочери внезапно поднялась температура тела. В течение дня родные пытались самостоятельно ее сбить, однако в 20:55 у ребенка остановилась сердечная деятельность.

Семья благополучная, ребенок ухоженный. Соответствует физическому развитию в соответствии с возрастом,

– рассказали медики.

Ребенок был в состоянии клинической смерти. Медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Они длились полтора часа.

Благодаря слаженным действиям бригады скорой помощи, малыша удалось вернуть к жизни.

Предварительный диагноз: состояние после клинической смерти.