Пережили две мировые войны: сестры из Японии стали старыми близнецами в мире
Источник:Guinness World Records
Старейшими близнецами в мире признали 107-летних сестер из Японии, которые пережили две мировые войны. На момент рекорда, женщинам было 107 лет и 300 дней.
Старейшие однояйцевые близнецы
Умено Сумияма и Куме Кодама родились 5 ноября 1913 года на острове Шодо в семье из 13 человек. По словам их родственников, женщины дружные и позитивные. Умено с сильной силой воли, а Куме – нежным характером.
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Близнецы рассказали, что их взросление было не слишком позитивным, сестрам было трудно пережить буллинг, которого они потерпели со стороны сверстников.
Умено и Куме рано начали жить отдельно друг от друга. Куме покинула остров после завершения начальной школы, впоследствии вышла замуж за парня с другого острова. А Умено осталась жить на острове и там же встретила своего мужа.
Сестры пережили две мировые войны
В детстве Умено и Куме пережили Первую мировую войну, а во взрослом возрасте – Вторую мировую.
Близняшки жили на расстоянии более 300 километров друг от друга, поэтому редко виделись. Однако когда им стукнуло около 70, они вместе путешествовали.
Сестры путешествовали вместе в старшем возрасте / Фото Guinness World Records
Сейчас Умено и Куме живут в разных домах престарелых. Из-за пандемии представители Книги рекордов Гиннеса не смогли лично посетить близнецов, сертификаты им прислали по почте.
У Кумее с возрастом ухудшилась память, поэтому она не смогла полностью понять значение сертификата. А вот Умено расчувствовалась, когда увидела сертификат.
"Думаю, мы выглядим моложе"
Ранее старейшими близнецам были сестры из Японии – Кин и Джин.
Умено и Куме хотели поставить похожий рекорд, но не представляли, что это возможно. Когда они праздновали свой 99-й день рождения, Умено посмотрела на фотографию Кин и Джин и сказала: "Я думаю, мы выглядим моложе!"
Женщины сейчас проживают в разных домах престарелых / Фото Guinness World Records
В целом, показатель средней продолжительности жизни в Японии самый высокий и составляет 84 года. В Книгу рекордов Гиннеса попадало много японских долгожителей.
Так, 117 летняя Кане Танака является старейшей женщиной в мире, а теперь и самой старой жительницей Японии за всю историю. Танаку в 2019 году занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую старую жительницу планеты, когда ей было 116 лет.
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