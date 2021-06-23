Объясняем, как спасаться в такую ​​погоду и не наделать ошибок. Основные рекомендации достаточно просты и знакомы большинству, но есть важные нюансы, о которых большинство забывает.

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Для кого жара опасна

Жара может повлиять на любого, но наиболее уязвимыми являются:

пожилые люди, особенно те, кому за 75;

люди, страдающие тяжелой или длительной болезнью – включая заболевания сердца или легких, диабет, болезни почек, болезнь Паркинсона или некоторые психические заболевания;

тем, кому может быть трудно получить прохладу – младенцам и детям, прикованным к постели, тем, кто страдает от наркотической или алкогольной зависимости, люди с болезнью Альцгеймера;

люди, которые проводят много времени на улице или в жарких местах – те, кто живет в квартире на верхнем этаже, бездомные или те, чья работа предполагает долгое пребывание на улице.

Как пережить аномальную жару на работе

1. Меньше времени на улице. Эксперты советуют планировать поездки на работу раньше, чем обычно, чтобы застать утреннюю прохладу.

2. Носите одежду из натуральных и светлых тканей. Белый цвет отражает солнечный свет, а темный его поглощает и нагревается, поэтому солнечные батареи всегда черные. И не стесняйтесь носить шляпы, панамы и кепки.

3. Пользуйтесь солнцезащитными средствами. Это поможет избежать солнечных ожогов, это особенно важно для светлокожих людей.

4. Пейте больше воды. Увеличьте ее потребление до 1,5 – 2 литров в сутки. И воздержитесь от сладких соков и газированных напитков. Лучше пить чистую минерализованную воду с минимальным содержанием соли, и обязательно теплую. Хотя соблазн выпить чего-то ледяного очень большой, лучше этого не делать, поскольку утолить жажду холодной водой невозможно.

5. Используйте кондиционер. Если вы работаете из дома и у вас нет кондиционера, попробуйте временно устроиться в кафе или в коворкинг. Эксперты рекомендуют не надеяться на вентилятор, в сильную жару он только "гоняет" горячий воздух.

Как пережить жару в квартире

1. Не употребляйте алкоголь. Эти напитки не утоляют жажду, а только усиливают ее, тем самым увеличивая риск обезвоживания и перегрева организма. Исключите из рациона острую, жареную, жирную или копченую пищу. Лучше ешьте больше сезонных овощей и фруктов.

2. Меньше готовьте. В такую ​​погоду из-за дополнительного нагрева в вашем доме могут открыться врата ада.

3. Откажитесь от мороженого. В жару вы действительно получите больше удовольствия от любимого мороженого, поскольку наш рот реагирует на холодные раздражители в такую ​​погоду, как на приятные, так как они связаны с утолением жажды. Но эффект будет недолгим, ведь мороженое содержит много сахара, белка и жиров, поэтому это достаточно тяжелая пища. Организму требуется больше времени и тепла, чтобы его переварить, это может привести к его перегреву в жаркую погоду.

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4. Минимум физической активности. Занятия спортом, особенно на улице, лучше отменить или перенести на вечернее время, когда будет прохладнее.

5. Принимайте теплый, а не холодный душ. Удивительно, но факт – хотя в жару больше хочется залезть в холодную воду, лучше этого избегать. В первые минуты после холодного душа нам действительно будет комфортнее из-за уменьшения притока крови к кожным покровам, но внутренняя температура станет выше из-за уменьшения потери тепла. Вскоре нам снова станет жарко из-за усиления кровотока к коже. Температура воды около 33 градусов по Цельсию обеспечивает наиболее длительное охлаждение.

6. Используйте "японский кондиционер". Это полезно, если вам необходимо много времени проводить на улице или в помещении без обычного кондиционера. "Японский кондиционер" часто используют спортсмены во время тренировок в жару. Возьмите белый чистый платок, лучше хлопчатобумажный, намочите в холодной воде, повяжите на шею. Когда он высохнет, намочите его снова. Эффект возникает буквально через несколько минут путем снижения "теплового напряжения".