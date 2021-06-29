10 "Не": чего не стоит делать в жару

Чего не стоит делать с ребенком в жаркую погоду и как защитить малышей от жары рассказала детский врач, консультант по грудному вскармливанию Анастасия Быкова-Шелевицкая.

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Педиатр просит обратить внимание на воду и время прогулок, а также подчеркнула, что родителям не стоит оберегать малышей от помещений с кондиционером.

Детям тоже можно быть в помещении с кондиционером. Но не забывайте о профилактической чистке, в машине также,

– написала врач.

Не выходить из дома без воды. Всегда берите чистую питьевую воду и давайте ребенку часто делать несколько глотков.

выходить из дома без воды. Всегда берите чистую питьевую воду и давайте ребенку часто делать несколько глотков. Не заменяем воду компотами, соками.

заменяем воду компотами, соками. Не допаиваем водой малышей до 6 месяцев (начала прикорма). Им достаточно жидкости в грудном молоке и смеси при искусственном вскармливании.

допаиваем водой малышей до 6 месяцев (начала прикорма). Им достаточно жидкости в грудном молоке и смеси при искусственном вскармливании. Не гуляем в "часы пик". Лучше всего гулять до 10 – 11 и после 17 – 18.

гуляем в "часы пик". Лучше всего гулять до 10 – 11 и после 17 – 18. Не гуляем под солнцем. Всегда находимся в тени.

гуляем под солнцем. Всегда находимся в тени. Не выходим без шляпки на голове.

выходим без шляпки на голове. Не забываем о средствах защиты от солнца. Используем средства рекомендованные для возраста вашего малыша и обновляем каждые 2 часа.

забываем о средствах защиты от солнца. Используем средства рекомендованные для возраста вашего малыша и обновляем каждые 2 часа. Ни на секунду не оставляем детей в авто одних.

оставляем детей в авто одних. Не забываем есть мороженое.



Только выбирайте качественный состав мороженого / Фото Unsplash

Обязательно выбирайте для детей одежду из натуральной и плотной ткани, благодаря которой кожа будет "дышать" и будет защищена от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

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