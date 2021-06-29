Как пережить жару с ребенком, чтобы уберечь его от перегрева
Источник:Блог Анастасии Быковой-Шелевицкой
Жара может быть опасной для детей, они быстрее чувствуют обезвоживание и рискуют перегреться. В то же время многие родители до сих пор боятся мороженого и кондиционеров.
10 "Не": чего не стоит делать в жару
Чего не стоит делать с ребенком в жаркую погоду и как защитить малышей от жары рассказала детский врач, консультант по грудному вскармливанию Анастасия Быкова-Шелевицкая.
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Педиатр просит обратить внимание на воду и время прогулок, а также подчеркнула, что родителям не стоит оберегать малышей от помещений с кондиционером.
Детям тоже можно быть в помещении с кондиционером. Но не забывайте о профилактической чистке, в машине также,
– написала врач.
- Не выходить из дома без воды. Всегда берите чистую питьевую воду и давайте ребенку часто делать несколько глотков.
- Не заменяем воду компотами, соками.
- Не допаиваем водой малышей до 6 месяцев (начала прикорма). Им достаточно жидкости в грудном молоке и смеси при искусственном вскармливании.
- Не гуляем в "часы пик". Лучше всего гулять до 10 – 11 и после 17 – 18.
- Не гуляем под солнцем. Всегда находимся в тени.
- Не выходим без шляпки на голове.
- Не забываем о средствах защиты от солнца. Используем средства рекомендованные для возраста вашего малыша и обновляем каждые 2 часа.
- Ни на секунду не оставляем детей в авто одних.
- Не забываем есть мороженое.
Только выбирайте качественный состав мороженого / Фото Unsplash
Обязательно выбирайте для детей одежду из натуральной и плотной ткани, благодаря которой кожа будет "дышать" и будет защищена от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
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