Период, когда растет риск повторного инфицирования COVID-19

Большое исследование показало, что заболеть второй раз можно достаточно быстро даже после тяжелой формы коронавируса. В особой группе риска оказались курильщики и люди с заболеваниями легких.

Заболеть повторно коронавирусом возможно уже через 3 месяца

Чтобы установить группу риска и время, когда самый высокий риск реинфекции COVID-19, ученые проанализировали данные более чем 9000 людей, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Оказалось, что риск повторного заражения составил 1%, однако среднее время между первым и вторым случаем инфекции составлял менее 3,5 месяца.

К теме Как пандемия изменила мир – 5 вещей, которые останутся с нами навсегда

Это одно из крупнейших исследований такого рода в США и важно отметить, что повторное инфицирование SARS-CoV-2 после первого заражение возможно, а продолжительность сформированного иммунитета (после выздоровления) до сих пор не установлена,

– заявил автор работы Аднан Куриш.

Если сравнивать тяжесть течения болезни после первого и второго инфицирования, то при реинфекции риски развития пневмонии, сердечной недостаточности и острого повреждения почек были ниже. Однако, случаи смерти регистрировали.

Группа риска быстрого повторного инфицирования

Риски реинфицирования оказались выше у людей с астмой, курильщиков и афроамериканцев.

Несмотря на то, что исследование демонстрирует низкий риск повторного заражения COVID-19, не ясно, какова вероятность реинфицирования у людей после легкого и умеренного течения коронавирусной болезни.