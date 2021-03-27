Перше місто у США: у Нью-Йорк запровадили "паспорти вакцинації"
Нью-Йорк став першим місто у США, де запровадили "паспорти вакцинації". Їхні власники зможуть вільно пересуватися територією Штатів та брати участь у масових заходах.
Источник:USA Today
Щоб отримати так званий "паспорт вакцинації", людям доведеться завантажити спеціальний додаток Excelsior Pass. Зробити це можна вже з 26 березня.
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Він міститиме дані про вакцинацію або про нещодавній негативний тест на COVID-19.
Коли додаток ідентифікує вакциновану людину, вона отримає код-пропуск. Його робота нагадує функціонування електронного квитка.
Які бонуси дасть "паспорт вакцинації"
- Вакцинована людина зможе отримати допуск до десятків виставкових, мистецьких, розважальних майданчиків на території Штатів.
- Окрім того, люди з "паспортом вакцинації" зможуть запросити більше людей на власну вечірку або весілля.
"Паспорти вакцинації": головне
- У Євросоюзі планують вже найближчим часом запровадити "паспорти вакцинації".
- Ще 25 лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що це станеться упродовж 3 місяців.
- Водночас їх отримають лише люди, яких щепили препаратами від Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Moderna та Johnson&Johnson (Janssen).
- У ВООЗ до "паспортів вакцинації" наразі ставляться негативно.
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