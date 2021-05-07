Очільник МОЗ обговорив також можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз.

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Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 мільйонів,

– йдеться в повідомленні.

Степанов також нагадав, що індійську вакцину Covishield Україна мала отримати ще до 31 березня, але уряд Індії заборонив експорт.

До слова, у березні компанія Novavax повідомила, що під час випробувань вакцина від коронавірусу показала ефективність 96,4%. Україна придбала 10 мільйонів доз вакцини

Вакцинація в Україні: коротко

37 967 українців щеплено проти COVID-19 6 травня 2021 року.

821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу