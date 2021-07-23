При этом высокая эффективность фиксируется против штаммов Бета, Гамма и Дельта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в Канаде.

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Результаты исследования:

Первая доза вакцины от AstraZeneca, названная Vaxzevria, на 82% эффективна против случаев госпитализации или смерти, вызванных штаммом Бета и Гамма.

Вакцина сокращает уровень госпитализации и смерти вследствие инфицирования штаммом Дельта на 87%,

При этом уровень госпитализации и смертей инфицированных штаммом Альфа падает на 90% уже после первой дозы.

При этом отмечается, что эффективность вакцины против какого-либо симптоматического заболевания составила 50% против вариантов Бета и Гамма, также 70% и 72% против вариантов Дельта и Альфа соответственно.

Хоть первая доза препарата достаточно эффективна и против легкого симптоматического заболевания, и против тяжелых случаев вторая доза существенно повышает уровень защиты.

При этом отмечается, что эффективность первой дозы Vaxzevria аналогична эффективности других вакцин, протестированных в исследовании.

Вакцина Vaxzevria наряду с другими вакцинами в Канаде обеспечивает высокий уровень защиты от самых серьезных форм заболевания даже после одного укола,

– заявил вице-президент отдела исследований и разработок в области биофармацевтики Мене Пангалос.

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал