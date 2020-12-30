Исследование показало, что клетки, которые ранее не считались частью иммунной системы, играют важную или даже ключевую роль в развитии иммунного ответа. Вероятно, это и есть механизм первой линии защиты от инфекций.

Как обнаружили связь

Полученные выводы – результат масштабного исследования по изучению инфекции, вызванной патогеном из рода Cryptosporidium. Эта инфекция поражает желудочно-кишечный тракт, вызывает сильную диарею. Предварительно ученые знали, что эпителиальные клетки могут помогать иммунной системе распознавать патогены. На примере Cryptosporidium они решили проследить этот механизм от начала до конца, пишет EurekAlert.

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Исследования на моделях мышей с Cryptosporidium показали, что эпителиальные клетки кишечника играли ключевую роль в запуске иммунного ответа в ответ на патоген.

До сих пор считали, что иммунные клетки, в том числе макрофаги и дендритные клетки, первыми обнаруживают чужеродных агентов в организме. Но теперь ученые обнаружили, что эту работу выполняют клетки, которые ранее не считались частью иммунной системы и, возможно, они находятся на первой линии защиты.

Что это значит?

Организм сигнализирует о патогене благодаря молекулярному рецептору NLRP6, который является компонентом инфламмасомы – сложного белкового комплекса, отвечающего за активацию воспалительного ответа.

Работа помогла указать на важные аспекты взаимодействия между патогеном, иммунной системой и воспалительной реакцией.

Теперь, понимая, как на самом деле организм обнаруживает инфекцию, мы хотим понять механизмы, которые ее контролируют,

– заявили авторы.

Конечной целью команды является разработка вакцины против Cryptosporidium.