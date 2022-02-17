Однако действовать надо немедленно, сосредоточиться не на своих ощущениях, а на главном – спасении. Мы не призываем быть супергероями, прежде всего, вы должны заботиться о своей безопасности. Обычные умения и знания могут спасти жизнь вам, вашим близким или обычному прохожему. В рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой.

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Когда мы договаривались о встрече, было понятно, что свободного времени у нашего собеседника не слишком много. Тревожные новости о вероятном полномасштабном вторжении России в Украину – причина занятости. Желающих пройти курсы первой помощи значительно увеличилось.

В целом с 2016 года курсы первой помощи от команды Василия Кашубы прошли около 60 тысяч человек.


24 канал пообщался с инструктором курсов первой помощи Василием Кашубой / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Почему важна домедицинская помощь

Когда человек перестает дышать, у него останавливается сердце и кровообращение – в мозг поступает недостаточно кислорода. Чем раньше человек получит помощь, тем больше у него шансов выжить. Необратимые изменения начинаются уже через 4 – 5 минут. Медики скорой не в состоянии прибыть в такие короткие сроки, а потому важно, чтобы тот кто оказался рядом, начал оказывать помощь немедленно.

Медицинскую помощь должны оказывать только медики. Мы же можем оказать пострадавшему первую домедицинскую помощь. Что это предполагает и как определить признаки жизни и признаки клинической смерти?

  1. Перед тем как оказывать домедицинскую помощь, обязательно убедитесь в собственной безопасности.
  2. После этого проверьте, в сознании ли человек: обратитесь к нему, прикоснитесь, если человек отреагировал, спросите нужна ли ему помощь.
  3. Если он не реагирует, нужно проверить жив ли он. По современным стандартам, для этого достаточно послушать дыхание в течение 10 секунд:
  • если человек дышит – он жив,
  • если за это время он дышит менее двух раз, можно считать, что он не жив и, что ему нужно оказывать помощь.
  1. Вызвать скорую.

Как оказывать помощь тогда, когда человек без сознания и не дышит?

Ему нужно делать сердечно-легочную реанимацию (как правильно ее проводить – расскажем далее).

Если человек без сознания, но дышит?

Его надо перевернуть на бок в стабильное боковое положение, чтобы он не захлебнулся своими жидкостями, а также чтобы корень языка не перекрыл дыхательные пути.

Простой способ перевести человека в боковое положение:

  • Ближнюю руку человека без сознания нужно поднять вверх, дальнюю руку положить на щеку, шею и так придерживать ее.
  • Согнуть ногу в колене – это наш рычаг, которым можно перевернуть даже очень большого человека. Ребенок может перевернуть взрослого.
  • Таким образом мы нажимаем на рычаг, переворачиваем человека.
  • Локоть должен быть на земле, колено – тоже.
  • Желательно, чтобы нога была опорой, чтобы человек не завалился на живот.
  • Далее контролируем дыхание. Если человек перестал дышать – переворачиваем его назад и проводим сердечно-легочную реанимацию.

Как перевести человека без сознания в боковое положение / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал