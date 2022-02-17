Первая медицинская помощь: инструкции, которые должен знать каждый из-за угрозы войны

Как оказывать первую домедицинскую помощь и почему это умение так важно в наше время. Что делать, если человек без сознания, не дышит, или у него кровотечение. Многие из нас паникуют в экстренных ситуациях, и это неудивительно, человеческая жизнь – высшая ценность. Страх сделать что-то не так, стать свидетелем смерти – сковывает и делает бессильными.

Однако действовать надо немедленно, сосредоточиться не на своих ощущениях, а на главном – спасении. Мы не призываем быть супергероями, прежде всего, вы должны заботиться о своей безопасности. Обычные умения и знания могут спасти жизнь вам, вашим близким или обычному прохожему. В рамках проекта "Интервью24" мы пообщались с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой.

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Когда мы договаривались о встрече, было понятно, что свободного времени у нашего собеседника не слишком много. Тревожные новости о вероятном полномасштабном вторжении России в Украину – причина занятости. Желающих пройти курсы первой помощи значительно увеличилось.

В целом с 2016 года курсы первой помощи от команды Василия Кашубы прошли около 60 тысяч человек.



24 канал пообщался с инструктором курсов первой помощи Василием Кашубой / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Почему важна домедицинская помощь Когда человек перестает дышать, у него останавливается сердце и кровообращение – в мозг поступает недостаточно кислорода. Чем раньше человек получит помощь, тем больше у него шансов выжить. Необратимые изменения начинаются уже через 4 – 5 минут. Медики скорой не в состоянии прибыть в такие короткие сроки, а потому важно, чтобы тот кто оказался рядом, начал оказывать помощь немедленно.

Как правильно оказывать первую помощь: видеоинструкция

Алгоритм оказания первой помощи

Разговор с работниками скорой медицинской помощи читайте также в рамках проекта "Интервью24" по ссылке

Медицинскую помощь должны оказывать только медики. Мы же можем оказать пострадавшему первую домедицинскую помощь. Что это предполагает и как определить признаки жизни и признаки клинической смерти?

Перед тем как оказывать домедицинскую помощь, обязательно убедитесь в собственной безопасности. После этого проверьте, в сознании ли человек: обратитесь к нему, прикоснитесь, если человек отреагировал, спросите нужна ли ему помощь. Если он не реагирует, нужно проверить жив ли он. По современным стандартам, для этого достаточно послушать дыхание в течение 10 секунд:

если человек дышит – он жив,

если за это время он дышит менее двух раз, можно считать, что он не жив и, что ему нужно оказывать помощь.

Вызвать скорую.

Как оказывать помощь тогда, когда человек без сознания и не дышит?

Ему нужно делать сердечно-легочную реанимацию (как правильно ее проводить – расскажем далее).

Если человек без сознания, но дышит?

Его надо перевернуть на бок в стабильное боковое положение, чтобы он не захлебнулся своими жидкостями, а также чтобы корень языка не перекрыл дыхательные пути.

Простой способ перевести человека в боковое положение:

Ближнюю руку человека без сознания нужно поднять вверх, дальнюю руку положить на щеку, шею и так придерживать ее.

Согнуть ногу в колене – это наш рычаг, которым можно перевернуть даже очень большого человека. Ребенок может перевернуть взрослого.

Таким образом мы нажимаем на рычаг, переворачиваем человека.

Локоть должен быть на земле, колено – тоже.

Желательно, чтобы нога была опорой, чтобы человек не завалился на живот.

Далее контролируем дыхание. Если человек перестал дышать – переворачиваем его назад и проводим сердечно-легочную реанимацию.

Как перевести человека без сознания в боковое положение / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Как проводить сердечно-легочную реанимацию

Внезапная остановка сердца: как распознать и помочь, когда проводить непрямой массаж сердца, искусственное дыхание?

Сердечно-легочная реанимация известна как непрямой массаж сердца и искусственное дыхание – неотложная медицинская процедура для восстановления дыхания и кровообращения. Обязательной частью сердечно-легочной реанимации является непрямой массаж сердца, а искусственное дыхание разрешено делать только если вы лично знаете пострадавшего.

Нельзя проводить непрямой массаж сердца при наличии пульса.

Эй, вам нужна помощь, слышите меня? Если человек не реагирует, нужно встряхнуть его за плечи, возможно, человек не слышит, или крепко спит.

Вызываем скорую, или просим кого-то это сделать! Останьтесь рядом, вы мне поможете, вызывайте скорую – номер 103. Человек без сознания, не дышит и мы делаем сердечно-легочную реанимацию. Скажите это скорой.

Начинаем делать нажимы сверху донизу основой ладони, примерно по середине грудной клетки.

Руки нужно взять в замок – это очень важно и нужно для того, чтобы не травмировать человеку ребра.

Нажимы делаем глубиной 5 – 6 сантиметров – примерно треть грудной клетки у человека.

Ритм нажимов должен быть от 100 до 120 раз за минуту, то есть достаточно быстро, то есть 2 раза в секунду.

И так нажимаем, пока не приедет скорая, или пока нам не принесут дефибриллятор, или пока человек не оживет. Или же пока место является безопасным.

Как делать непрямой массаж сердца / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Как понять, что делаете все правильно​?

Хорошим признаком правильной сердечно-легочной реанимации является то, что человек начал двигаться, то есть приходить в себя. Но так бывает редко, обычно это происходит уже после дефибриллятора.

Инструкция применения дефибриллятора

Насколько прост в использовании внешний дефибриллятор? Каждый ли может научиться проводить дефибрилляцию? И как собственно ее проводить?

Дефибриллятор прост в использовании, чтобы начать его работу, просто откройте и включите его. Далее голосовой помощник аппарата будет говорить, что делать:

1-й шаг – наклеить электроды и подключить к световому индикатору. Где клеить электроды? На них всегда изображено. Смотрим на рисунок и клеим.

Аппарат проводит анализ сердечного ритма. Важно не прикасаться к пациенту и скомандовать всем отойти от пациента.

Разряд. Снова предупредить, чтобы все отошли от пострадавшего.

Сердце перезапустили, теперь нужно восстановить его работу, а потому продолжаем сердечно-легочную реанимацию.

Дефибриллятор пикает, этим задает ритм, каждые 2 минуты дефибриллятор будет проверять, нужен ли человеку разряд снова, или нет. Сначала он бьет малые разряды, а потом сильнее и сильнее.

Как пользоваться дефибриллятором / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Как не навредить человеку. Распространенные ошибки при оказании помощи

Дефибриллятор перезапускает сердце, а наши натиски продолжают работу мозга до того момента, пока запустится сердце.

Можно ли нанести вред человеку при оказании первой помощи. Как их избежать и какие ошибки люди допускают чаще всего?

Первое – страх оказывать домедицинскую помощь. Люди часто даже не подходят, чтобы помочь человеку, из-за страха поломать ребра, или неправильно сделать искусственное дыхание. Но бояться не нужно, этому надо научиться! Если человек будет уметь это делать (оказывать домедицинскую помощь), то проблем совсем не возникнет.

Нужно понять, что человеку и так уже плохо, его может не стать, если просто бояться и не оказывать помощи.

Очень частая ошибка – приводить в чувство людей без сознания: ставить их на ноги, давать что-то нюхать, пытаться таким образом привести их в чувство. Не нужно этого делать. Мозг перешел в защитную реакцию – перевел в горизонтальное положение. Надо перевернуть человека на бок, но не приводить его в чувство. И конечно, вызвать скорую.

Следующая ошибка – открывать рот человеку, имеющему судорожные эпилептические припадки. Это очень часто у нас происходит, что-то там хотят вытащить, добраться до языка – этого не нужно делать.

Нужно подождать пока судорожный припадок закончится, он всегда заканчивается – ориентировочно за минуту. Далее послушали дышит ли человек, если дышит – перевернули на бок, если не дышит – начали сердечно-легочную реанимацию.



Василий Кашуба / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Если мы не смогли оказать помощь правильно: понесем ли ответственность

Предположим, что во время проведения сердечной реанимации или другой помощи, мы не смогли спасти человека. Несет ли это какую-то правовую ответственность?

Если вы обязаны оказывать домедицинскую помощь, есть соответствующие категории: медики, фармацевты, полицейские, пожарные – то да, они должны нести ответственность за неправильно оказанную помощь.

Вы можете нести ответственность только если не позовете на помощь, есть статья уголовного кодекса за оставление в опасности. Поэтому, каждый гражданин Украины должен по крайней мере позвать на помощь.

Вы не можете нести ответственность за то, что хотели спасти его жизнь. В мире люди защищены соответствующим законом – закон доброго самаритянина. Правда, у нас его еще не приняли, были попытки, но не приняли.

К сожалению, очень часто можно пройти мимо, когда человек действительно нуждается в вашей помощи. Когда вы видите, что кому-то плохо и не считаете нужным, или боитесь, или не уверены, потому что человек может действительно просто отдыхать, это может быть один из случаев инсульта, который случается 120 тысяч раз за год в Украине.

Можно просто спросить, нужна ли человеку помощь.

Как распознать инсульт: правило пяти "П"

Улыбнись (посміхнись) – попросите человека улыбнуться, в случае инсульта он этого сделать не сможет, у него будет перекошенное лицо (опущенный угол губ, асимметричная улыбка). Поговори – человек не сможет внятно разговаривать, не сможет четко ответить на вопрос или составить логически предложение, речь будет замедленной. Подними – попросить пострадавшего поднять обе руки, при инсульте человек не сможет этого сделать – одна рука будет самопроизвольно опускаться, может быть нарушение координации и равновесия. Посмотри – возможно неожиданное нарушение зрения, двоение в глазах. Приди в себя – человек во время инсульта может иметь нарушение сознания.

Эти признаки будут указывать на то, что у человека инсульт, а потому нужно вызвать скорую. Сообщить им, что вы подозреваете у человека инсульт, назвать адрес.

Как помочь человеку при инсульте? Посадить пострадавшего либо на диван, либо опереть к стенке, желательно в полусидячее положение. Давать много свежего воздуха, не давать воды, лекарств. Из-за того, что он не может нормально разговаривать, он и не сможет глотнуть воду. И главное – успокаивать, освободить от предметов, которые могут сдавливать (ремня, галстука) и ждать приезда медиков.

Раны / травмы / переломы – как действовать

Какими должны быть первые действия в случае ранения или наличия открытой раны? Первая помощь в случае кровотечения, как его остановить?

Любое кровотечение останавливается методом давления – надо сильно нажать на ранение, либо руками, либо с помощью подручных средств: полотенец, бинтов.



По возможности наденьте перчатки, если у пострадавшего открытая рана / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Наши сосуды – это обычные трубочки, по которым течет кровь. Можно вспомнить шланг, которым поливают траву, если на него наступить ногой, или если его перегнуть, то вода перестает течь, даже если очень сильный напор в системе.

То есть лучшим подручным средством для остановки кровотечения является прямое давление на само ранение. Мы выигрываем время, потому что перестаем терять кровь. И вызываем скорую, массивное кровотечение – это точно признак вызова скорой помощи.



Остановить кровотечение можно методом давления / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Если это не помогает, или же если есть несколько пострадавших и наших рук мало, либо эти люди потеряли сознание и они не могут пережать себе рану – во всех этих случаях нужно накладывать жгуты-турникеты.

Как накладывать жгут-турникет?

Накладывать жгут-турникет надо либо на 5 – 6 сантиметров выше ранения, либо если это невозможно, например, при потере конечности, или это место сустава – накладываем жгут максимально высоко на конечности. Далее нужно затянуть его и закрутить. Таким образом мы перекрываем ток крови к конечности.

Это вариант целесообразен только тогда, когда невозможен или не сработал метод прямого давления, или если у нас много пострадавших, и конечно, если имеются жгуты. Если их нет можно использовать подручные средства, но придерживаемся принципа жгута-турникета: бинт/полотенце намотать, засунуть туда палочку и крутить, крутить до тех пор, пока не остановится кровотечение.

Важно записать время наложения жгута: кровью, фломастером, чем-либо. Ведь, может быть много пострадавших, вероятно, вы просто забудете. Это нужно для того, чтобы медики знали, будет ли ампутация конечности.

Жгут-турникет можно безопасно держать на верхней или нижней конечности не дольше одного – двух часов. За этот период не возникают осложнения.

Жгуты накладываются лишь на конечности. Если повреждения в таких местах, где имеется массивное кровотечение, но там невозможно наложить жгут, нужно использовать метод давления.

Когда нельзя наложить жгут, а метод давления не помогает

Что делать, если поражены не конечности, кровотечение в месте, где невозможно наложить жгут, но и давление на ранение не помогает? В то же время человек стремительно теряет кровь?

Вот представим, ранение в паху – тут жгут уже не наложишь. Мы можем либо сильно давить на ранение каким-то бинтом или подручным средством, если кровь не удается остановить и мы рискуем потерять человека, потому что он стечет кровью. В таких случаях мы можем либо специальный, либо подручный бинт совать в середину ранения. Таким образом мы прижмем сосуды глубоко в ране – остановим кровотечение и спасем человеку жизнь.

Как остановить кровотечение в паху / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Если используем метод прямого давления на ранение бинтом, можем сверху наложить повязку, так мы сможем отойти от пострадавшего и идти помогать другим.

Подозреваем травму шеи

Как действовать, если человек травмировал шею? Первая помощь и что делать категорически нельзя?

Травма шеи может произойти во время ДТП, падения с высоты, или во время сильного взрыва – человека может отбросить, он может травмировать шею.

Главное, что нужно запомнить при травме шеи, что. То есть, если был взрыв, вывих, ДТП – обязательно подозреваем травму шеи.

Что нужно делать? Максимально обездвижить шею, чтобы не было вторичных повреждений. Очень велик риск, что во время движений, чтобы проверить, все ли в порядке, человек может себе навредить.

Лучше попросить пострадавшего придерживать шею руками, или обвязать ее, либо наложить шейный воротник, если он есть.

Как помочь, если у человека перелом конечностей

Переломы конечностей довольно частая травма. Понятно, что качественно помочь пострадавшему могут только медики. Но если такой возможности нет, что мы можем сделать?

Если перелом произошел в мирное время, надо просто обездвижить конечность – попросить человека, чтобы он не двигал ею и дождаться приезда медиков.

Если время неспокойное, или это такие условия, что медики приехать не могут, нужно использовать подручные или специальные средства, которые помогут обездвижить конечность.

Важно помнить, что кости, которые сломались, могут повредить сосуды, а следовательно может открыться кровотечение. Идеально, чтобы человек сам это понимал, поэтому либо поддерживать, либо подвязать одеждой, подставить твердые предметы так, чтобы максимально обездвижить конечность.

Переохлаждение: как работает спасительное одеяло и почему алкоголь не согревает

Как предотвратить переохлаждение и как помочь человеку, у которого уже появились признаки переохлаждения?

Чтобы предотвратить, достаточно не допускать этого состояния, следить, чтобы человек не замерзал, для этого одежда должна быть сухой, пребывание в холодной среде ограничить.

Человека, у которого есть признаки переохлаждения, нужно завести в теплое помещение, или в теплый автомобиль и постепенно согревать, давать теплое питье, сухую, теплую одежду и делать это спокойно, без резких перепадов температур. Точно не нужно сразу в горячую ванну, или ставить его вплотную к горячей батарее.

Также отличным средством помощи при переохлаждении, особенно, если нет возможности зайти в теплое помещение, будет спасательное покрывало. Оно занимает довольно мало места, но им можно согреть пострадавшего, ведь оно раскладывается и является достаточно большим.



Термоодеяло поможет согреть человека / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Для защиты от холода нужно использовать покрывало серебристой стороной внутрь, от перегрева – наоборот, серебристой стороной наружу. Материал покрывала не прилипает к открытым ранам и ожогам.

Очень частым мифом является то, что нужно употребить алкоголь, чтобы согреться. Почему это не так?

Первыми у нас замерзают руки и ноги, это организм так борется, он оставляет больше всего тепла внутри, где важны органы. Что дает алкоголь человеку, который думает, что он ему помогает при переохлаждении? Он его выпивает, ему становится теплее в руки, ноги, потому что сосуды расширяются, организм расслабляется, но отток крови в середине организма большой, поэтому ему становится еще хуже.

Первая помощь при ожогах

Алгортим оказания первой помощи при ожогах, как определить степень поражения. Распространенные ошибки, которые могут лишь усугубить поражения при ожогах?

Степени ожогов:

1 – на месте ожога есть покраснение и ощущается боль.

2 – на месте ожога появились волдыри.

3 – омертвение всех слоев кожи.

4 – поражена не только кожа, но и ткани: сухожилия, мышцы, кости.

Ожоги 3-й, 4-й степеней необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью. Не трогать ничего, что прилипло к месту ожога. Домедицинская помощь на этом заканчивается, пострадавшему нужна помощь медиков.

Если ожоги 1-й 2-й степени – лучшей домедицинской помощью будет большое количество проточной воды, или большое количество воды в объеме, это позволит быстро охладить место ожога и не дать распространиться поражению еще глубже.

Можем вспомнить пример из бытовой жизни: когда мы возьмем в руку свежесваренное яйцо, оно будет обжигать нам руку, но если мы поставим руку под проточную холодную воду, она перестанет жечь.

Лучшая помощь при ожогах – большое количество проточной воды в течение 10 минут, а то и больше.

Есть очень много мифов о помощи при ожогах, мол нужно смазать кефиром или подсолнечным маслом, но это лишь усугубит ситуацию. Жирные жидкости создают дополнительную пленку на коже, теплу некуда выходить наружу, оно только сохраняется внутри.

Угроза вторжения России: действия местных властей и что можем сделать мы

Не прикасайтесь к пораженной коже и не пытайтесь стереть с открытой раны грязь, песок, землю – это лишь усугубит ситуацию.

В случае военных действий в наибольшей опасности гражданское население. Какие решения и действия могут предпринять местные власти уже сейчас: например, закупить дефибрилляторы, укомплектовать бомбоубежища, купить хорошие аптечки.

И что может сделать каждый из нас.

Точно стоит увеличить количество аптечек в людных местах, чтобы человек мог ими действительно пользоваться. В пример вам покажу нашу аптечку:

жгут-турникет, которым можно остановить массивное кровотечение из конечностей; маркер, которым можно записать время после наложения жгута; много бинтов, которыми можно останавливать незначительные кровотечения. Очень хорошо, если в аптечке есть много перевязочных средств; ножницы – атравматические, которые не будут травмировать человека, ими можно разрезать одежду, обувь – для того, чтобы осмотреть место поражения; гемостатический бинт – необходим для того, чтобы останавливать кровотечение в тех местах, где невозможно наложить жгут; хлоргекседин для обработки ранений; много нитриловых перчаток; термопокрывало, которым можно помочь при переохлаждении; ожоговая салфетка – после того, как человек подержал место ожога под проточной водой, после этого можно использовать гидрогелевые салфетки. Или же когда нет холодной воды – сразу используем гидрогелевую салфетку; "снежок" – средство используют тогда, когда есть вывихи. Если его сжать, он становится очень холодным – происходит химическая реакция и им можно уменьшить отек, если есть сильные ушибы, вывихи; пластыри, салфетки разнообразные – это второстепенное, но тоже необходимое; израильский бандаж – повязка, которой можно остановить очень сильное кровотечение, ее надо туго наматывать на ранение; маска-клапан – используют для искусственного дыхания, но не в условиях пандемии. Сейчас не очень хорошо ее использовать, но в аптечке она есть.



Аптечка для оказания первой помощи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Следующее, что может сделать власть, это установить автоматические внешние дефибрилляторы – это вещь, которая является безопасной для любого человека, который прошел курсы первой домедицинской помощи.

Это значительно увеличит шансы на жизнь, поскольку при остановке кровообращения наличие дефибриллятора и наличие человека, который умеет делать непрямой массаж сердца, увеличивает шансы на жизнь примерно на 70%.

Скорые имеют дефибрилляторы. Хорошо бы было, чтобы люди хотя бы умели нажимать на грудную клетку (проводить непрямой массаж сердца), тем самым они продлевают жизнь мозга до приезда скорой с дефибриллятором, или того момента, пока кто-то его принесет.

Дефибриллятор перезапускает сердце, а наши натиски продолжают работу мозга до того момента, пока запустится сердце.

В случае войны прежде всего надо заботиться о себе, своей жизни, сначала оказывать помощь себе. Переходить в укрытие и ждать окончания огня противника. Домедицинскую помощь оказываем только тогда, когда место является безопасным.



Знания нужно отрабатывать на практике, пройдите курсы оказания первой помощи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Конечно, власть должна организовать как можно больше курсов первой домедицинской помощи или тактической медицины для населения. Тогда люди будут знать, как оказать помощь сперва себе, а также своему товарищу, спасти его жизнь. Или направить его так, чтобы он сам себе из укрытия оказал помощь.

Важно понимать, что домедицинскую помощь нужно отрабатывать на практике на манекенах, на оборудовании. Потому что если только рассматривать ее в теории, это то примерно то же, что в теории учиться ездить на велосипеде, на автомобиле. Пока мы этого не попробуем, до тех пор мы этому не научимся.

Так же паника, очень частый вопрос, что с ней делать. Чем больше мы будем отрабатывать такие вещи на практике, чем больше мы будем с этим сталкиваться, тем меньше будет паника в будущем.

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Автор проекта – заместитель главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.