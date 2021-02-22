Первая партия вакцины от COVID-19 прибудет в Украину 23 февраля — ОП
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вакцина от коронавируса в Украину прибудет уже утром во вторник, 23 февраля.
Источник:24 канал
Заместитель главы Офиса президента Тимошенко рассказал, что вакцина уже на пути в Украину.
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Вакцина уже в пути. Она (завтра – 24 канал) утром, я надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете,
– подчеркнул Тимошенко.
Из-за определенных проблем с логистикой вакцину в Украину доставляют не напрямую.
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