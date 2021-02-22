Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что вакцина от коронавируса в Украину прибудет уже утром во вторник, 23 февраля.

Заместитель главы Офиса президента Тимошенко рассказал, что вакцина уже на пути в Украину.

Актуально Украина получит 15 миллионов доз американской вакцины NovaVax, – Степанов

Вакцина уже в пути. Она (завтра – 24 канал) утром, я надеюсь, будет в Украине. Она уже в самолете,

– подчеркнул Тимошенко.

Из-за определенных проблем с логистикой вакцину в Украину доставляют не напрямую.