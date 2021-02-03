Первым в мире человеком, которому успешно пересадили лицо и кисти, стал 22-летний американец из Нью-Джерси Джо Дими. Перед тем в мире проводили только 2 таких операции, но обе были неудачными.

Источник: People

До сих пор в мире провели около 50 пересадок лица и около 100 трансплантаций рук. Но еще ни разу не удавалось успешно провести обе трансплантации одновременно одному пациенту.

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Операция по трансплантации может легко сойти на нет, в частности вследствие инфекций, из-за сосудистой недостаточности после повторного соединения сосудов, или из-за отторжения нового органа организмом пациента.

Когда мы говорили о возможности сделать и руки, и лицо, я должен был сообщить ему (Джо Дими – 24 канал), что за всю историю это пытались сделать дважды и оба случая были неудачными, и на самом деле один из этих пациентов умер. Он понимал риски, которые были связаны с этим, и он знал, что это передовая операция, которая не была успешной в прошлом, но он больше верил во всех нас,

– рассказал доктор Эдуардо Родригес, который проводил трансплантацию.

Что случилось с пациентом и как прошла трансплантация

В июле 2018 года Джо Дими возвращался поздно с работы и заснул за рулем. Его машина перевернулась и загорелась. Парень очнулся в больнице почти три месяца после аварии. За это время ему сделали около 20 реконструктивных операций.



Джо Дими до аварии / фото People

Джо выжил, но со значительными потерями – врачам пришлось ампутировать пальцы, вследствие сильных ожогов он не имел губ, а веки полностью срослись.

В целом парень получил 80% ожогов тела.

Подходящий донор нашелся только в августе 2020 года. Операция длилась 23 часа.

Теперь Джо может самостоятельно питаться, мыть руки и даже играть в бильярд.



Джо Дими до и после операции / фото People

Доктор Родригес говорит, что успех операции во многом зависел от пациента – от его отваги и позитивного настроения.