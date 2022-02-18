Первая помощь: есть ли ответственность, если не удалось спасти человека
Если человек не дышит, у него остановилось сердце – ему немедленно нужно оказывать домедицинскую помощь. Чем раньше она начнется, тем больше у него шансов выжить.
А потому так важно, чтобы тот, кто оказался рядом, умел делать непрямой массаж сердца. Часто люди паникуют, или просто боятся оказывать помощь, чтобы не навредить человеку. Однако, в интервью 24 каналу директор и инструктор "Курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба рассказал, что этого бояться не нужно, наоборот – этим умениям надо научиться, тогда проблем совсем не возникнет.
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Наоборот, вы же можете нести ответственность, если не позовете на помощь.
Есть статья Уголовного кодекса за оставление в опасности. Поэтому, каждый гражданин Украины должен по крайней мере позвать на помощь,
– подчеркнул Василий Кашуба.
Категории населения, которые понесут ответственность
В то же время, если вы обязаны оказывать домедицинскую помощь, так как есть соответствующие категории: медики, фармацевты, полицейские, пожарные – то да, они должны нести ответственность за неправильно оказанную помощь.
Во всех остальных случаях – нет.
Закон доброго самаритянина
Василий Кашуба – инструктор оказания первой помощи
“Вы не можете нести ответственность за то, что хотели спасти жизнь человека. В мире люди защищены соответствующим законом – законом доброго самаритянина”.
Впрочем, в Украине этот закон еще не приняли. Были попытки, но не приняли, объяснил Василий Кашуба.
Вопрос неравнодушия
Василий Кашуба объяснил, что часто оказание помощи – это вопрос неравнодушия.
К сожалению, очень часто можно пройти мимо, когда человек действительно нуждается в вашей помощи. Когда вы видите, что кому-то плохо, и не считаете нужным или боитесь, или не уверены, это может быть один из случаев инсульта, который случается 120 тысяч раз за год в Украине.
Можно просто спросить у человека, нужна ли ему помощь.Полный текст интервью с директором и инструктором "Курсов первой помощи "САВ" Василием Кашубой читайте по ссылке.