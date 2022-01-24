Первая медицинская помощь: как остановить кровотечение и наложить жгут

Знание первой медицинской помощи нужно каждому, – это спасает жизни. Из-за новой военной угрозы со стороны России мы решили напомнить, как правильно останавливать кровотечения и накладывать жгут себе и другим людям.

Искренне надеемся, что эти знания никому не понадобятся, но просим внимательно ознакомиться с инструкциями экспертов. Сохраняйте спокойствие, будьте решительными и собранными, ведь сейчас главная задача россиян – демотивация украинцев.

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Основные способы остановки кровотечения

Обычно при первой помощи используют один из пяти способов остановки кровотечения (или комбинацию этих способов):

прямое давление на рану; наложение сжимающей повязки; прижатие артерии пальцами; максимальное сгибание конечности в суставе; наложение жгута.

Первый способ – самый простой и действенный. Рану закрывают чистой тканью и с силой давят на нее рукой. Можно использовать повязку, которая сжимает рану. Ее нужно затянуть потуже, а если она пропитается кровью – наложить сверху еще одну.

Кровотечение из крупных артерий быстро и эффективно можно остановить, прижав артерию пальцами в определенных точках между раной и сердцем. Правда, не все знают, в каких точках нужно прижимать (выбор точек обусловлен возможностью прижатия артерии к кости). В зависимости от повреждения прижимается общая сонная артерия, подключичная, плечевая, подмышечная или бедренная артерия.

Максимальное сгибание конечности в суставе также хорошо помогает: кровеносный сосуд сдавливается, и кровь прекращает течь.

Когда нужно наложить жгут

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Ни одна тема по оказанию первой помощи не вызывает столько споров, как использование жгутов. С одной стороны, они действительно спасают жизни (особенно в военных условиях), с другой стороны – жгуты часто приводят к негативным последствиям, повреждая ткани и нервы из-за длительного нарушения кровообращения.

Специалисты по оказанию первой помощи из Великобритании считают, что при сильном артериальном кровотечении сначала нужно попытаться остановить кровь прямым нажатием. Если кровь удается остановить – нужно держать по меньшей мере 10 минут, чтобы дать ей время сгуститься. Затем можно наложить повязку, но если она пропитается кровью – стоит подумать о другом способе остановки крови.

Зачастую прямое сжатие позволяет контролировать кровотечение до приезда медиков. Американский Красный Крест пишет, что жгут может понадобиться в четырех ситуациях:

если помощь нужна сразу нескольким людям;

если, кроме кровотечения, есть другие травмы;

если находиться на месте происшествия опасно;

если к ране трудно добраться (человек или его конечность зажаты другими предметами).

Как правильно наложить жгут

Используйте специальный жгут-турникет, если он есть. Если такого жгута нет – импровизируйте: самодельные жгуты не менее эффективны – здесь видеоинструкция. Правила наложения те же.

1. Возьмите любой кусок ткани, который есть под рукой: шарф, платок, бинт. Важно: самодельный жгут должен быть шириной не менее 4 сантиметров, чтобы не повредить нервные ткани в месте его наложения. Галстук может оказаться слишком тонким, а кожаный ремень слишком прочным, и его трудно будет зафиксировать.

2. Обмотайте повязку вокруг голой конечности как минимум на 5 сантиметров выше раны и завяжите узел. Никогда не накладывайте жгут на сустав. Наложить надо так туго, чтобы нельзя было просунуть кончики пальцев между кожей и жгутом.

3. Для того, чтобы стянуть жгут до полной остановки крови, возьмите импровизированный брашпиль (палку, нож, ножницы, ручку, маркер), положите этот предмет на узел, завяжите поверх еще один узел и поверните несколько раз до остановки кровотечения. Края предмета стоит закрепить концами жгута вокруг конечности, чтобы предотвратить раскручивание. Это больно, но чтобы кровотечение остановилось, нужно наложить жгут достаточно туго. Если кровь не остановилась, попробуйте стянуть жгут сильнее или используйте другой жгут выше этого.

4. На жгуте нужно написать время наложения, чтобы медики знали, как долго он находится на конечности. Жгут нельзя ослаблять или снимать самостоятельно. После наложения его должен снять только врач. Но если в течение часа медицинская помощь не пришла, кровотечение остановилось и конечность не была оторвана, то жгут можно снять или переместить.

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