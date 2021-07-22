Первая помощь при тяжелых ожогах

До прибытия скорой нужно защитить обгоревшего человека от источника горения. При химических ожогах – попытаться осторожно удалить химикат и любую загрязненную одежду и промыть пораженный участок большим количеством чистой воды. Если человек не дышит – начать искусственную вентиляцию легких, если знаете, как это сделать. А если не знаете, то вот алгоритм действий.

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При тяжелых ожогах нужно снять с пострадавшего украшения, ремни и убрать одежду с вокруг обожженных участков и шеи. На место ожога наложить прохладную влажную повязку или чистую ткань. Большие и тяжелые ожоги нельзя погружать в воду, иначе может наступить переохлаждение.

Убедитесь, что человек согрет, например накрыт одеялом; при этом желательно поднять обгоревшую область выше уровня сердца. Если лицо или глаза обожжены, нужно как можно больше сидеть, а не лежать, это поможет уменьшить отек.

Что делать с бытовыми ожогами

Ожог не нуждается в неотложной помощи, если его размер не более 8 сантиметров в диаметре, а на коже есть только поверхностное покраснение и волдыри.

Чтобы оказать первую помощь при легких ожогах, нужно:

охладить ожог прохладной или теплой проточной водой в течение 20 минут. Не используйте лед или воду со льдом – сильный холод может еще больше навредить тканям. Также нельзя наносить кремы или жирные вещества, например масло, потому что от них может начаться инфекция. Без назначения врача нельзя применять антибиотики местного действия. Также не нужно мочиться на ожоги или прикладывать примочки с мочой; снять одежду или украшения, которые носят рядом с обожженным участком кожи. Но нельзя удалять ничего, что прилипло к коже; не повреждайте волдыри, потому что они защищают от инфекции. Если волдырь лопнет, нужно промыть пораженное место водой; закрыть ожог – положить стерильную марлевую салфетку, но не ватный диск. Повязка не пропускает воздух, уменьшает боль и защищает кожу; принимать обезболивающие, например парацетамол или ибупрофен.

После того, как ожог зажил, нужно защищать поврежденную кожу от солнца: закрывать ее одеждой или наносить водостойкий солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше. Это поможет свести к минимуму образование рубцов.