Первая прививка против COVID-19 снижает вероятность заражения на 76%, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что людям необходимо постоянно разъяснять вопросы, связанные с вакцинацией против COVID-19. Также он поинтересовался у Минздрава, какая реакция на прививку возникает у украинцев.
Источник:Офис Президента
Зеленский отметил, что первая прививка против коронавируса хоть и снижает риск заражения, но не защищает полностью от болезни. Поэтому маски нужно носить обязательно.
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По запросу Владимира Зеленского в Минздраве сообщили, что побочные эффекты вследствие вакцинации выявляют лишь у 0,8% привитых. Тяжелых случаев пока не зафиксировано вообще.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам официально подтвердило то, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риска образования тромбов.
Вакцинация в Украине: что известно
Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"
- За минувшие сутки, 14 марта, в Украине против коронавируса вакцинировали 2 018 человек.
- С начала кампании первую дозу вакцины получили 53 155 жителей страны.
- Со вчерашнего дня наибольшее количество прививок провели в Донецкой области (260). Эта область пока является лидером вакцинальной кампании в Украине. Всего там вакцинировали 5 044 человека.
- Самый низкий уровень вакцинации по Украине в Черниговской области. Всего там привилось 1 006 граждан.
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