Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что людям необходимо постоянно разъяснять вопросы, связанные с вакцинацией против COVID-19. Также он поинтересовался у Минздрава, какая реакция на прививку возникает у украинцев.

Зеленский отметил, что первая прививка против коронавируса хоть и снижает риск заражения, но не защищает полностью от болезни. Поэтому маски нужно носить обязательно.

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Владимир Зеленский “Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И лишь после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже продолжается ”.

По запросу Владимира Зеленского в Минздраве сообщили, что побочные эффекты вследствие вакцинации выявляют лишь у 0,8% привитых. Тяжелых случаев пока не зафиксировано вообще.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам официально подтвердило то, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риска образования тромбов.

Вакцинация в Украине: что известно

Источник: телеграм-канал "Коронавирус_инфо"