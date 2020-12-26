Первая среди стран ЕС: Венгрия начала вакцинацию от COVID-19
Венгрия первой в Евросоюзе начала вакцинацию от COVID-19. Это произошло за день до того, как прививки начнут делать другие страны ЕС.
Разработанный Pfizer и BioNTech препарат против коронавируса ввели работникам больниц Будапешта. Об этом сообщает Politico.
Актуально Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС: когда начнется массовая прививка
Первой работницей, получившей прививку, стала врач центральной больницы "Дель-Пешт" Адриенна Кертес.
Первая партия доз вакцины позволит прививать почти 5 тысяч граждан.
- Франция;
- Германия;
- Италия;
- Австрия;
- Португалия;
- Испания.
В Брюсселе выразили надежду, что массовая вакцинация в Евросоюзе, где проживает примерно 450 миллионов людей, будет решающим шагом на пути к прекращению пандемии.
Поделиться новостью