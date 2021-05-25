Коллективный иммунитет возникает тогда, когда большая часть населения вакцинирована или перенесла инфекцию и выработала антитела. Мальта стала первой страной ЕС, которая вакцинировала хотя бы одной дозой COVID-вакцины 70% взрослого населения.

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Вечером 24 мая, количество вакцинированных первой дозой в Мальте достигло 70% населения. Зато закончили вакцинацию, то есть получили все дозы вакцины, 42% населения.

Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина – это оружие против вируса,

– заявил Крис Ферне.

Также, министр призвал людей в возрасте 16 – 29 лет зарегистрироваться на прививку. Поскольку пока на вакцинацию записались 52% из этой возрастной группы.

Ферне добавил, что на фоне успешной вакцинации и снижения заболеваемости в стране ослабят карантинные ограничения. Но это произойдет лишь в том случае, если прирост больных коронавирусом останется низким, а вакцинированные люди тоже будут придерживаться определенных правил.

Зато, жителям домов престарелых с понедельника уже разрешили выезжать на экскурсии.

Какие новые правила планируют ввести в Мальте

Маски на открытом воздухе останутся обязательными для групп из более чем двух невакцинированных людей.

Вакцинированные люди могут не носить маски на открытом воздухе, но только в том случае, если они находятся в компании лишь с вакцинированными людьми. Если же вакцинированный человек контактирует хотя бы с одним невакцинированным, он должен одеть маску.

Ношение масок остается обязательным условием для посещения учреждений, магазинов и других закрытых общественных мест.

В ближайшие дни в стране выпустят сертификат вакцинации. Уже с июля власти смогут использовать его для открытия культурных и развлекательных мероприятий.

Заметим, что жителей Мальты вакцинируют 4 препаратами: Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.