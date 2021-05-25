Первая страна ЕС обрела коллективный иммунитет против COVID-19

Мальта стала первой страной ЕС, которая достигла коллективного иммунитета от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферне.

Коллективный иммунитет возникает тогда, когда большая часть населения вакцинирована или перенесла инфекцию и выработала антитела. Мальта стала первой страной ЕС, которая вакцинировала хотя бы одной дозой COVID-вакцины 70% взрослого населения.

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Вечером 24 мая, количество вакцинированных первой дозой в Мальте достигло 70% населения. Зато закончили вакцинацию, то есть получили все дозы вакцины, 42% населения.

Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина – это оружие против вируса,

– заявил Крис Ферне.

Также, министр призвал людей в возрасте 16 – 29 лет зарегистрироваться на прививку. Поскольку пока на вакцинацию записались 52% из этой возрастной группы.

Ферне добавил, что на фоне успешной вакцинации и снижения заболеваемости в стране ослабят карантинные ограничения. Но это произойдет лишь в том случае, если прирост больных коронавирусом останется низким, а вакцинированные люди тоже будут придерживаться определенных правил.

Зато, жителям домов престарелых с понедельника уже разрешили выезжать на экскурсии.

Какие новые правила планируют ввести в Мальте

Маски на открытом воздухе останутся обязательными для групп из более чем двух невакцинированных людей.

Вакцинированные люди могут не носить маски на открытом воздухе, но только в том случае, если они находятся в компании лишь с вакцинированными людьми. Если же вакцинированный человек контактирует хотя бы с одним невакцинированным, он должен одеть маску.

Ношение масок остается обязательным условием для посещения учреждений, магазинов и других закрытых общественных мест.

В ближайшие дни в стране выпустят сертификат вакцинации. Уже с июля власти смогут использовать его для открытия культурных и развлекательных мероприятий.

Заметим, что жителей Мальты вакцинируют 4 препаратами: Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.