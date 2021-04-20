Франция – первая страна Европейского Союза, в которой введут цифровой сертификат о прививке от COVID-19 для путешественников. Он будет в мобильном приложении TousAntiCovid, который уже скачали более 15 миллионов человек.

Кроме электронного сертификата о прививках, в этом приложении будут изображаться результаты ПЦР-тестов и тестов на антиген. Пользователи уже начали загружать данные о результатах своего тестирования.

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Впервые приложение испытают на этой неделе на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике, а затем на рейсах во французские зарубежные департаменты.

А в течение двух следующих недель в правительстве Франции надеются протестировать приложение с соседними странами ЕС.

Какие данные будет содержать TousAntiCovid

Приложение будет генерировать безопасный QR-код, который будет содержать информацию о пользователе, в частности имя, дату и тип теста или вакцины, а также информацию о соответствующем враче или лаборатории, которые можно будет проверить по национальной базе данных.

Если путешественники будут иметь все данные о вакцинах, недавних тестах или антителах после выздоровления от COVID-19, они смогут освободиться от обязательного карантина.

Сертификат можно будет скачать и распечатать или сохранить в приложении TousAntiCovid. Также будет доступна бумажная версия для граждан, не имеющих приложения.

Одним из преимуществ приложения является то, что оно поможет предотвратить использование поддельных тестов.

Европейский комиссар по юстиции Дидье Рейндерс ожидает, что цифровой сертификат о прививках начнет действовать до 21 июня.