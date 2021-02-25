Бахрейн стал первой страной, которая одобрила вакцину против коронавируса от компании Johnson & Johnson. Предыдущая эффективность препарата составляет 66%.

Власть Бахрейна первой в мире позволила экстренное использования вакцины от компании Johnson & Johnson. Согласно заявлению надзорных ведомств, препарат "предоставляет мощную защиту от серьезного заражения COVID-19".

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Власти страны заявили, что препарат предложат наиболее уязвимым категориям населения, в частности пожилым людям и с хроническими заболеваниями.

Но пока неясно, когда препарат доставят в страну. На днях вакцину от Johnson & Johnson признали эффективной FDA. Решение от других регуляторов, таких как EMA и ВОЗ, еще не было.

К концу 2021 года компания планирует произвести около 1 миллиарда доз препарата.

Вакцины, одобренные в Бахрейне

Ранее Бахрейн одобрил еще несколько вакцин от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, а также препарат китайской компании Sinopharm и российскую вакцину "Спутник-V".

Ситуация с коронавирусом в стране