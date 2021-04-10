Первая украинка, которая получила две дозы вакцины, рассказала о побочных реакциях и прививке
Алла Савичева, врач-педиатр, которая работает в поселке Войтовцы Хмельницкой области, стала первой украинкой, которая получила вторую дозу вакцины от COVID-19. Медик в интервью изданию Общественное рассказала о прививке и побочных эффектах от вакцины.
Источник:Общественное
Алла Савичева получила первую инъекцию препарата CoviShield в республике Мальдивы, где по контракту работала педиатром-консультантом.
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Врач-педиатр вспомнила, что прививка была добровольной. Вторую дозу вакцины она получила в Украине, тогда закончился ее 5-летний контракт в республике Мальдивы.
Это началось в марте 2020 года. У нас остров был закрыт в течение года. И мы работали в условиях локдауна. Вакцинация началась 21 февраля 2021 года. Опасений не было и выбора не было. Была одна вакцина CoviShield индийского производства. И мы все привились вакциной. Работники госпиталя, работники полиции, учителя. Мы за два дня полностью все вакцинировались на Мальдивах,
– рассказала она.
Побочные реакции от вакцины
По ее словам, в обоих случаях после вакцинации были побочные реакции, которые прошли за день-два.
После первой вакцинации у женщины были:
- повышение температуры тела,
- боль в мышцах, суставах,
- головная боль.
После второй вакцинации:
- боль в месте инъекции,
- повышение температуры тела,
- слабость.
"Какая разница между вакцинацией в Украине и на Мальдивах это то, что на Мальдивах в прививочной бригаде был один врач, представитель от госпиталя. Работники санстанции, и 80 процентов вакцинальной бригады это работники мэрии. Все таки люди доверяют им", – добавила она.
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