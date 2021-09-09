Детали испытаний новой вакцины Novavax

Исследования проведут ученые из Австралии. Известно, что к участию в предварительных клинических испытаниях привлекут 640 людей в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом, а также вакцинированных против него.

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Всем участникам исследования введут комбинированную вакцину и от коронавируса, и от гриппа.

Комбинация этих двух вакцин может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы,

– отметил менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

Что известно о COVID-вакцине от Novavax

Вакцина против COVID-19 от американской компании Novavax эффективна против инфицирования более 90%.

В частности, доказана его действенность против "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.

В Украине пока не используют вакцину от Novavax. Однако, предыдущий министр здравоохранения Максим Степанов обещал привезти препарат в июле – августе. Тогда в ведомстве сообщали, что получили подтверждение от поставщиков.

До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин, законтрактировано 34 миллиона доз препаратов: 20 миллионов доз Pfizer,

10 миллионов доз Novavax,

2 миллиона доз – AstraZeneca-Covishield,

1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac. Отдельно в рамках международной инициативы COVAX должно поступить 8 миллионов доз вакцин.

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