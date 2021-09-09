Детали испытаний новой вакцины Novavax

Исследования проведут ученые из Австралии. Известно, что к участию в предварительных клинических испытаниях привлекут 640 людей в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом, а также вакцинированных против него.

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Всем участникам исследования введут комбинированную вакцину и от коронавируса, и от гриппа.

Комбинация этих двух вакцин может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы,
– отметил менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

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