Первая вакцина, которая будет эффективна и против коронавируса, и против гриппа: детали
Источник:Global News
Американская компания Novavax начала испытания новой вакцины, которая будет защищать и против коронавируса, и против гриппа. Известно, что компания начинает тестирование препарата с участием людей.
Детали испытаний новой вакцины Novavax
Исследования проведут ученые из Австралии. Известно, что к участию в предварительных клинических испытаниях привлекут 640 людей в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом, а также вакцинированных против него.
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Всем участникам исследования введут комбинированную вакцину и от коронавируса, и от гриппа.
Комбинация этих двух вакцин может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы,
– отметил менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.
Что известно о COVID-вакцине от Novavax
- Вакцина против COVID-19 от американской компании Novavax эффективна против инфицирования более 90%.
- В частности, доказана его действенность против "британского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса.
- В Украине пока не используют вакцину от Novavax. Однако, предыдущий министр здравоохранения Максим Степанов обещал привезти препарат в июле – августе. Тогда в ведомстве сообщали, что получили подтверждение от поставщиков.
- 20 миллионов доз Pfizer,
- 10 миллионов доз Novavax,
- 2 миллиона доз – AstraZeneca-Covishield,
- 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac.
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