Первая вакцина, которая будет эффективна и против коронавируса, и против гриппа: детали

9 сентября 2021 , 14:32
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Источник:

Global News

Американская компания Novavax начала испытания новой вакцины, которая будет защищать и против коронавируса, и против гриппа. Известно, что компания начинает тестирование препарата с участием людей.

Детали испытаний новой вакцины Novavax

Исследования проведут ученые из Австралии. Известно, что к участию в предварительных клинических испытаниях привлекут 640 людей в возрасте от 50 до 70 лет, которые уже болели коронавирусом, а также вакцинированных против него.

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Всем участникам исследования введут комбинированную вакцину и от коронавируса, и от гриппа.

Комбинация этих двух вакцин может обеспечить высокий уровень защиты от коронавируса и гриппа с помощью единой схемы,
– отметил менеджер по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

Что известно о COVID-вакцине от Novavax

До конца года Украина должна получить 42 миллиона доз вакцин, законтрактировано 34 миллиона доз препаратов:
  • 20 миллионов доз Pfizer,
  • 10 миллионов доз Novavax,
  • 2 миллиона доз – AstraZeneca-Covishield,
  • 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac.
Отдельно в рамках международной инициативы COVAX должно поступить 8 миллионов доз вакцин.

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Автор: Анастасія Лукашевська